DEM Parti, Öcalan'ın PKK Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklamalarını Paylaştı
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti aracılığıyla kamuoyuna mesaj iletti. DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ile Faik Özgür Erol’un gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Öcalan’ın açıklaması parti yetkilileri tarafından paylaşıldı.
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Öcalan: "Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz"
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Sırrı Süreyya Önder'i andı.
Öcalan'ın DEM Parti tarafından açıklanan sözlerinin tamamı şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bahçeli Öcalan'ı nobel barış ödülüne aday göstermelidir... 😂😂
Bölgeye gelen imkanları kanlı bir şekilde baltalayıp, halkı ağalık düzeninin kölesi yapan bir terör ötgütü liderinin sosyalist alanlarda çalışma umudu varmış!
Eli kanlı birinden barış masalı dinlemeyeceğiz. Silahla konuşan biri şimdi kardeşlikten mi bahsediyor? Geç o işleri!