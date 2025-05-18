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DEM Parti, Öcalan'ın PKK Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklamalarını Paylaştı

DEM Parti, Öcalan'ın PKK Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklamalarını Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 20:20

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti aracılığıyla kamuoyuna mesaj iletti. DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ile Faik Özgür Erol’un gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Öcalan’ın açıklaması parti yetkilileri tarafından paylaşıldı.

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Öcalan: "Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz"

Öcalan: "Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz"

Abdullah Öcalan, gönderdiği mesajda, Türk‑Kürt ilişkilerinin merkezinde kardeşlik bağının yer aldığını hatırlatarak bu temelin yeniden güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var” diyen Öcalan, mevcut sürecin “büyük bir paradigma değişikliğini” temsil ettiğini vurguladı. Ayrıca, iki halk arasındaki samimi bağı zedeleyen engelleri işaret ederek, “Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz” sözleriyle kopmazlığa atıfta bulundu. “Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz” dedi.

Sırrı Süreyya Önder'i andı.

Sırrı Süreyya Önder'i andı.

Öcalan, mesajında “Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşamamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz” diyerek duyduğu özlemi dile getirdi ve kendisine mektup ile dayanışma mesajları gönderen aydınlara şükranlarını sundu. Ayrıca Alain Badiou ile Slavoj Žižek’i özellikle anıp enternasyonal‑sosyalist alanlarda birlikte çalışma umudunu paylaştı.

Öcalan'ın DEM Parti tarafından açıklanan sözlerinin tamamı şu şekilde oldu:

Öcalan'ın DEM Parti tarafından açıklanan sözlerinin tamamı şu şekilde oldu:

'Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz. 

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var.

Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir.

Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Gaipten Gelen

Bahçeli Öcalan'ı nobel barış ödülüne aday göstermelidir... 😂😂

Bozkurt

Bölgeye gelen imkanları kanlı bir şekilde baltalayıp, halkı ağalık düzeninin kölesi yapan bir terör ötgütü liderinin sosyalist alanlarda çalışma umudu varmış!

Jonathan

Eli kanlı birinden barış masalı dinlemeyeceğiz. Silahla konuşan biri şimdi kardeşlikten mi bahsediyor? Geç o işleri!