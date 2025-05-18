Aldatıcı Reklamlara Ceza Yağdı, Ücretsiz Dene Diyenler İnceleniyor
Reklam Kurulu, 15 Mayıs tarihli toplantısında 65 dosyayı incelemeye aldı. Değerlendirme sonucunda 56 dosyanın ilgili mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu dosyaların reklamlarına durdurma kararı verilirken toplam 10 milyon 495 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla 5 dosya için erişim engeli tedbiri uygulandı.
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E-ticaret mercek altına alındı.
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Ürün yorumlarına müdahale etmek isteyenler de yakalandı.
"Ücretsiz Dene" reklamları da incelendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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