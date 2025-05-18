Aldatıcı Reklamlara Ceza Yağdı, Ücretsiz Dene Diyenler İnceleniyor

Reklam Kurulu, 15 Mayıs tarihli toplantısında 65 dosyayı incelemeye aldı. Değerlendirme sonucunda 56 dosyanın ilgili mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu dosyaların reklamlarına durdurma kararı verilirken toplam 10 milyon 495 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla 5 dosya için erişim engeli tedbiri uygulandı.