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Aldatıcı Reklamlara Ceza Yağdı, Ücretsiz Dene Diyenler İnceleniyor

Aldatıcı Reklamlara Ceza Yağdı, Ücretsiz Dene Diyenler İnceleniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 19:15

Reklam Kurulu, 15 Mayıs tarihli toplantısında 65 dosyayı incelemeye aldı. Değerlendirme sonucunda 56 dosyanın ilgili mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu dosyaların reklamlarına durdurma kararı verilirken toplam 10 milyon 495 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla 5 dosya için erişim engeli tedbiri uygulandı.

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E-ticaret mercek altına alındı.

E-ticaret mercek altına alındı.

Özellikle mayıs ayında, tüketicinin rasyonel tercihlerini manipüle eden çevrim içi arayüzler mercek altına alındı. Denetimler, e‑ticaret sitelerinde kullanıcıya aslında sunulmayan mal ve hizmetlerin ön plana çıkarıldığı tasarımlar ve reklamlar üzerinde yoğunlaştı. Böylece yanıltıcı dijital pazarlama yöntemlerine karşı caydırıcı adımlar atılmış oldu.

Ürün yorumlarına müdahale etmek isteyenler de yakalandı.

Ürün yorumlarına müdahale etmek isteyenler de yakalandı.

Bakanlığın son denetimlerinde, ürün sıralamalarını ve kullanıcı yorumlarını manipüle eden uygulamalar tespit edildi. Tüketicilerin satın alma kararlarını yönlendirdiği belirlenen söz konusu tanıtımlar nedeniyle altı firmaya toplam 3,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Aynı firmaların ilgili reklamları da derhâl durduruldu.

"Ücretsiz Dene" reklamları da incelendi.

"Ücretsiz Dene" reklamları da incelendi.

Reklam Kurulu, Mayıs toplantısında, banka bilgisi alarak 1-2 ay ücretsiz deneme sunan reklamları inceledi. Ücretsiz deneme adı altında abonelik paketlerinin ödeme bilgileri kaydedilerek tüketicilerin istemedikleri işlemler yapmasına yol açan uygulamalar ‘karanlık tasarım’ olarak değerlendirildi. Bu nedenle firmaya para cezası verildi ve ticari uygulama durduruldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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