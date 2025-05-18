Anlamı Ne? Eski FBI Başkanının “8647” Paylaşımı ABD’yi Karıştırdı
2017 yılında Donald Trump tarafından görevden alınan ve “Berbat bir adam” olarak tanımlanan eski FBI Başkanı James Comey’in sosyal medya hesabından yaptığı “8647” paylaşımı ABD’de büyük tepki çekti.
Donald Trump’a gönderme olarak algılanan mesaj nedeniyle soruşturma açıldı. Comey ise paylaşımını silerek “yanlış anlaşıldım” dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık döneminde Obama’nın atadığı FBI Başkanı James Comey’i görevden almıştı.
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“Trump’ı indirin” mesajı mı?
James Comey paylaşımı sildi, Gizli Servis soruşturma başlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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