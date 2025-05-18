Anlamı Ne? Eski FBI Başkanının “8647” Paylaşımı ABD’yi Karıştırdı

Merriam-Webster Sözlüğü'ne göre Amerikan argosunda '86' ifadesi 'kovmak' ya da 'kurtulmak' anlamında kullanılıyor. Bu terimin 1930'lu yıllarda New York'taki Chumley's adlı bir bardan çıktığı ve sarhoş müşterilerin dışarı atılmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

'47' sayısının ise Donald Trump'a yani ABD'nin 47. başkanı olmasına gönderme yaptığı düşünülüyor.

Bu nedenle Trump destekçileri, '86 47' kombinasyonunun, Trump'ın ortadan kaldırılması çağrısı olduğu iddiasında.