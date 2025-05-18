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Anlamı Ne? Eski FBI Başkanının “8647” Paylaşımı ABD’yi Karıştırdı

Anlamı Ne? Eski FBI Başkanının “8647” Paylaşımı ABD’yi Karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 15:01

2017 yılında Donald Trump tarafından görevden alınan ve “Berbat bir adam” olarak tanımlanan eski FBI Başkanı James Comey’in sosyal medya hesabından yaptığı “8647” paylaşımı ABD’de büyük tepki çekti.

Donald Trump’a gönderme olarak algılanan mesaj nedeniyle soruşturma açıldı. Comey ise paylaşımını silerek “yanlış anlaşıldım” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık döneminde Obama’nın atadığı FBI Başkanı James Comey’i görevden almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık döneminde Obama’nın atadığı FBI Başkanı James Comey’i görevden almıştı.

James Comey geçtiğimiz günlerde sahilden yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Comey’i paylaşımında çakıl taşlarıyla “8647” yazdığı yer alıyordu.

Sözcü’de yer alan habere göre, paylaşımdaki '8647' kodu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Trump’ı indirin” mesajı mı?

“Trump’ı indirin” mesajı mı?

Merriam-Webster Sözlüğü'ne göre Amerikan argosunda '86' ifadesi 'kovmak' ya da 'kurtulmak' anlamında kullanılıyor. Bu terimin 1930'lu yıllarda New York'taki Chumley's adlı bir bardan çıktığı ve sarhoş müşterilerin dışarı atılmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

'47' sayısının ise Donald Trump'a yani ABD'nin 47. başkanı olmasına gönderme yaptığı düşünülüyor. 

Bu nedenle Trump destekçileri, '86 47' kombinasyonunun, Trump'ın ortadan kaldırılması çağrısı olduğu iddiasında.

James Comey paylaşımı sildi, Gizli Servis soruşturma başlattı.

James Comey paylaşımı sildi, Gizli Servis soruşturma başlattı.

Paylaşımını kısa sürede silen Eski FBI Direktörü James Comey, 'Bugün yürüyüşte gördüğüm kabukların fotoğrafını paylaştım. Bunun politik bir mesaj olduğunu düşündüm. Ancak bazı insanların bu rakamları şiddetle ilişkilendirdiğini fark etmemiştim. Her türlü şiddete karşıyım, bu yüzden paylaşımı sildim.' açıklamasında bulundu. 

Durumun ciddiyet kazanmasının ardından İç güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlığına bağlı Gizli Servis'in konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. 'Eski FBI Direktörü James Comey tarafından yapılan sosyal medya paylaşımını biliyoruz. Bu tehdidi soruşturuyoruz ve uygun şekilde yanıt vereceğiz' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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