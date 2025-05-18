42 Milyon 159 Kişinin Kredi Borcu Var: Ortalama Borç 100 Bin Liranın Üzerine Çıktı
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yayınladığı son veriler ilginç istatistikleri ortaya çıkardı. Türkiye’de toplam 42 milyon 159 kişinin en az 1 kredi borcu bulunuyor.
Kredi kartları, kredili mevduat hesapları, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan bireysel kredilerde ise ortalama borç 100 bin liranın üzerine çıktı.
Kaynak: BirGün
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Türkiye’de artık borçsuz yaşam imkanız hale geldi.
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Ortalama borç 100 bin lirayı da aştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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