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42 Milyon 159 Kişinin Kredi Borcu Var: Ortalama Borç 100 Bin Liranın Üzerine Çıktı

42 Milyon 159 Kişinin Kredi Borcu Var: Ortalama Borç 100 Bin Liranın Üzerine Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 13:50

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yayınladığı son veriler ilginç istatistikleri ortaya çıkardı. Türkiye’de toplam 42 milyon 159 kişinin en az 1 kredi borcu bulunuyor.

Kredi kartları, kredili mevduat hesapları, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan bireysel kredilerde ise ortalama borç 100 bin liranın üzerine çıktı.

Kaynak: BirGün

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Türkiye’de artık borçsuz yaşam imkanız hale geldi.

Türkiye’de artık borçsuz yaşam imkanız hale geldi.

Faizlerin yüksek olmasına rağmen vatandaşlar yaşam şartlarının ağırlığı nedeniyle bankaların kredilerine yüksek oranda rağbet gösteriyor.

Birgün Gazetesi’nden Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, Türkiye’de toplam 42 milyon 159 kişinin en az bir kredi borcu var.

Ortalama borç 100 bin lirayı da aştı.

Ortalama borç 100 bin lirayı da aştı.

Kredi kartları, kredili mevduat hesapları, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan bireysel kredilerde kişi başına düşen ortalama borç  ilk kez 100 bin liranın üzerine çıktı.

Kart borçları içerisinde tasfiye olunacak borçların oranında ise dikkati çeken artış yaşandı. Geçen yıl yüzde 1,6 olan tasfiye oranı, bu yıl yüzde 3,9’a yükseldi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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