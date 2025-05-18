Devlet Bahçeli, Yeni Dönem İçin Yedi Öneride Bulundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın 5‑7 Mayıs kongresinde kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, bu gelişmeyi “Türkiye’nin tarihi bir fırsatı” olarak niteledi. Ardından hükümet ve ilgili kurumlara yönelik yedi maddelik bir çağrı metni paylaştı. Bu maddelerde, örgüt mensuplarının adalete tesliminden sınır güvenliğinin güçlendirilmesine kadar bir dizi öneri yer aldı.
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Bahçeli'nin paylaştığı yedi öneride dikkat çekici hususlar vardı.
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Yedi öneri şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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