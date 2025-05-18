Devlet Bahçeli, Yeni Dönem İçin Yedi Öneride Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın 5‑7 Mayıs kongresinde kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, bu gelişmeyi “Türkiye’nin tarihi bir fırsatı” olarak niteledi. Ardından hükümet ve ilgili kurumlara yönelik yedi maddelik bir çağrı metni paylaştı. Bu maddelerde, örgüt mensuplarının adalete tesliminden sınır güvenliğinin güçlendirilmesine kadar bir dizi öneri yer aldı.