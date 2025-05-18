onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli, Yeni Dönem İçin Yedi Öneride Bulundu

Devlet Bahçeli, Yeni Dönem İçin Yedi Öneride Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 18:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın 5‑7 Mayıs kongresinde kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, bu gelişmeyi “Türkiye’nin tarihi bir fırsatı” olarak niteledi. Ardından hükümet ve ilgili kurumlara yönelik yedi maddelik bir çağrı metni paylaştı. Bu maddelerde, örgüt mensuplarının adalete tesliminden sınır güvenliğinin güçlendirilmesine kadar bir dizi öneri yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahçeli'nin paylaştığı yedi öneride dikkat çekici hususlar vardı.

Bahçeli'nin paylaştığı yedi öneride dikkat çekici hususlar vardı.

Bahçeli, 'TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir' dedi. Bahçeli komisyonda Meclis’te temsil edilen 16 siyasi partinin temsilcilerinin de bulunmasını önerdi.

Yedi öneri şu şekilde oldu:

Yedi öneri şu şekilde oldu:

  • Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi partinin yer alacağı 100 üyeli bir komisyon kurulmalı; çalışma koşullarına göre alt komisyonlar oluşturulmalıdır.

  • TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile yer almalı, diğer üyeler grubu bulunan partilerin oranlarına göre dağıtılmalıdır.

  • Tüm partiler, komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman ikişer kişiyi görevlendirebilmelidir.

  • Komisyon, kendi çalışma usul ve esaslarını belirleme yetkisine sahip olmalıdır.

  • Komisyona TBMM Başkanı başkanlık etmelidir.

  • Komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.

  • Komisyon tarafından kabul edilen kararlar, milletvekili teklifine dönüştürülerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
12
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın