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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten "Suç Ortağı" Haberine Tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten "Suç Ortağı" Haberine Tepki

Mehmet Şimşek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 15:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gürkan Dölekli olan fotoğrafını manşete taşıyan Sözcü Gazetesi’ne sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Şimşek Londra’da çekilen fotoğraf için, “Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır.” ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığı milyonluk ihalelerle dikkat çeken Selman Reşitoğlu için açıklamada bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığı milyonluk ihalelerle dikkat çeken Selman Reşitoğlu için açıklamada bulunmuştu.

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Bakan Mehmet Şimşek bu sefer ise Gürkan Dölekli ile Londra’daki fotoğrafını manşete taşıyan Sözcü Gazetesi’ne tepki gösterdi.

Bakan Mehmet Şimşek bu sefer ise Gürkan Dölekli ile Londra’daki fotoğrafını manşete taşıyan Sözcü Gazetesi’ne tepki gösterdi.

Sözcü’de yer alan haberde, “Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 'suç örgütü lideri olmak, rüşvet vermek' suçlarından tutuklanan Diyarbakırlı iş insanı Aziz ihsan Aktaş'ın ortağı olan Güven Asfalt A.Ş.'nin sahibi Gürkan Dölekli ile akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Selman Reşitoğlu, Londra'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte aynı fotoğraf karesinde yakalandı.” haberi yayınlanmıştı.

“İrtibatlı olduğumuz iddiası akıl dışı”

“İrtibatlı olduğumuz iddiası akıl dışı”
twitter.com

Bir gazete Bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşerimle Londra’da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkânsızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır.

Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz.

Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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