Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten "Suç Ortağı" Haberine Tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gürkan Dölekli olan fotoğrafını manşete taşıyan Sözcü Gazetesi’ne sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bakan Şimşek Londra’da çekilen fotoğraf için, “Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır.” ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığı milyonluk ihalelerle dikkat çeken Selman Reşitoğlu için açıklamada bulunmuştu.
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Bakan Mehmet Şimşek bu sefer ise Gürkan Dölekli ile Londra’daki fotoğrafını manşete taşıyan Sözcü Gazetesi’ne tepki gösterdi.
“İrtibatlı olduğumuz iddiası akıl dışı”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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