Mustafa Kemal Atatürk'ün 46 Yaşına Ait Video Görüntüleri Ortaya Çıktı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, müzelerde sergilenen ve birçok kişiye imzaladığı seri çekim fotoğraflarının bilinmeyen video görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul'da 1927 yılında bir fotoğrafçıda çekildiği düşünülen seri fotoğraflar ve video, 1950'lerde yapılmış bir Atatürk belgeselinde bulundu.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı döneminde, İstanbul'da bir fotoğraf stüdyosunda çektirdiği seri fotoğraflara ait video görüntüler ortaya çıktı.
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İşte stüdyo fotoğraf çekimindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün videosu 👇
Atatürk'ün bu görüntüsü ve fotoğraflarının kayda alındığı tarihin Cumhurbaşkanlığının birinci dönemi olduğunu söyleyen Tümer şu ifadeleri kullandı:
Çekilen fotoğraflar 46 yaşına ait.
Bu seri fotoğraf çekimi anlarına ait videonun çok nadir bilinen bir görüntü olduğunu dile getiren Tümer, video izlendiğinde zaten fotoğraflarla, görüntünün eşleştiğinin görülebileceğini de anlattı.
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Atatürk’ün başka seri fotoğrafları da olabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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❤️❤️❤️🇹🇷☀️
Şu zarafete, şu şıklığa ve şu asalete bakar mısınız. O zamanlar filtre miltre de yok, neysen osun.
asalet doğuştan oluyor sonradan olmuyor en güzel örneği 💖💖