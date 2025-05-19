Mustafa Kemal Atatürk'ün 46 Yaşına Ait Video Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tümer, “İstanbul'da bir fotoğraf atölyesinde veya bir fotoğrafçıda özel bir şekilde poz veriyor Gazi Paşa. Bu fotoğrafların ve videonun çok daha uzun bir versiyonu olduğunu düşünüyorum. Özellikle TRT arşivlerinde veya henüz açılmamış bir arşivde olabileceğini düşünüyorum. 5-6 yıldır Atatürk'ün görüntüleri ve fotoğrafları üzerine çalışıyorum, bulduğum fotoğrafları ve görüntüleri düzenleyip, tam tarihli şekilde arşivliyorum. Bu görüntüye ben ilk defa denk geldim. İkinci görüntüyü daha önce paylaşmıştım. Bu görüntüyle onun eşleşmesinin sebebi de ilk görüntüde Atatürk'ün hareketli olması. İkinci ve üçüncü sıraladığım görüntüde Atatürk'ün bir videosu mu yoksa normal çekilmiş bir şey mi tam anlaşılmıyordu. Ama bu ilk görüntüyü bulmam sayesinde hem fotoğrafın hem videonun birlikte çekildiği anlaşıldı' diye konuştu.