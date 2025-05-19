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Muhteşem Yüzyıl Hayranı Olan Ünlü Rapçi Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan Göndermesi Geldi!

Muhteşem Yüzyıl Hayranı Olan Ünlü Rapçi Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan Göndermesi Geldi!

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 13:18

Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, dünyanın bir ucundaki ülkeleri bile fethederek gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. 2011 yılında final yapmasına rağmen sadece Türkiye'de değil, izlendiği tüm ülkelerde etkisi süren Muhteşem Yüzyıl'ın çok sayıda ünlü hayranı da bulunuyor. Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B, daha önce sık sık yaptığı paylaşımlara bir süre ara vermişti. Ancak bugün durduk yere ünlü isimden Hürrem Sultan paylaşımı geldi. Üstelik derin bir mesajla!

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Kanuni Sultan Süleyman'ın sınırları genişletmesine bir gönderme gibi olacak ama Muhteşem Yüzyıl da aynı şekilde uçsuz bucaksız sınırlara ulaşmıştı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın sınırları genişletmesine bir gönderme gibi olacak ama Muhteşem Yüzyıl da aynı şekilde uçsuz bucaksız sınırlara ulaşmıştı.

Dizi o kadar büyük bir ilgi gördü ki finalinin üstünden 14 yıl geçmesine rağmen hala sadece Türkiye'de değil, dünyanın bir ucunda da ilgiyle izlenmeye ve hatırlanmaya devam ediyor. Elbette bunda başrolleri Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in, hatta dizinin kadrosunda yer alan birbirinden ünlü isimlerin ve oyunculukların etkisi çok büyük.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B de Muhteşem Yüzyıl hayranlarından sadece biri.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B de Muhteşem Yüzyıl hayranlarından sadece biri.

Kendisinin daha önce yaptığı Muhteşem Yüzyıl paylaşımlarını görmüş ve bir hayli duygulanmıştık. Hatta kızıyla oynarken bile arka planda açık olan Muhteşem Yüzyıl'ı gözden kaçırmamıştık. Ünlü isim dizinin etkisinden çıkamamış olacak ki son olarak 2021 yılında gördüğümüz Muhteşem Yüzyıl paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Cardi-B, Hürrem Sultan'ı Instagram hikayesinde paylaştı!

Cardi-B, Hürrem Sultan'ı Instagram hikayesinde paylaştı!

Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan'ı paylaşan Cardi-B, fotoğrafın üstüne şu sözleri yazdı: 'Tüm masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?”

Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Meryem Uzerli'den de bu hikayeye cevap gecikmedi.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Meryem Uzerli'den de bu hikayeye cevap gecikmedi.

Uzerli, işte cevabım diyerek 'Çünkü stratejik bir planla karıştığında daha eğlenceli oluyor.' ifadelerini kullandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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