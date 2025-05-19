Muhteşem Yüzyıl Hayranı Olan Ünlü Rapçi Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan Göndermesi Geldi!

Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, dünyanın bir ucundaki ülkeleri bile fethederek gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. 2011 yılında final yapmasına rağmen sadece Türkiye'de değil, izlendiği tüm ülkelerde etkisi süren Muhteşem Yüzyıl'ın çok sayıda ünlü hayranı da bulunuyor. Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B, daha önce sık sık yaptığı paylaşımlara bir süre ara vermişti. Ancak bugün durduk yere ünlü isimden Hürrem Sultan paylaşımı geldi. Üstelik derin bir mesajla!