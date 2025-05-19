Muhteşem Yüzyıl Hayranı Olan Ünlü Rapçi Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan Göndermesi Geldi!
Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, dünyanın bir ucundaki ülkeleri bile fethederek gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. 2011 yılında final yapmasına rağmen sadece Türkiye'de değil, izlendiği tüm ülkelerde etkisi süren Muhteşem Yüzyıl'ın çok sayıda ünlü hayranı da bulunuyor. Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B, daha önce sık sık yaptığı paylaşımlara bir süre ara vermişti. Ancak bugün durduk yere ünlü isimden Hürrem Sultan paylaşımı geldi. Üstelik derin bir mesajla!
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Kanuni Sultan Süleyman'ın sınırları genişletmesine bir gönderme gibi olacak ama Muhteşem Yüzyıl da aynı şekilde uçsuz bucaksız sınırlara ulaşmıştı.
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Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B de Muhteşem Yüzyıl hayranlarından sadece biri.
Cardi-B, Hürrem Sultan'ı Instagram hikayesinde paylaştı!
Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Meryem Uzerli'den de bu hikayeye cevap gecikmedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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