onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Emekli Amiral Cihat Yaycı’ya 'İntihal' Suçlaması: Tezinin Birçok Yerinde "Kopyala Yapıştır" Yapmış!

Emekli Amiral Cihat Yaycı’ya 'İntihal' Suçlaması: Tezinin Birçok Yerinde "Kopyala Yapıştır" Yapmış!

Ümit Özdağ
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 11:39

Emekli amiral Cihat Yaycı akademik geçmişiyle gündeme geldi. Karar yazarı Yıldıray Oğur, Yaycı’nın 2004 yılında yazdığı doktora tezinde ciddi oranda intihal tespit ettiğini öne sürdü. Oğur’un iddiasına göre tezin birçok kısmında “kopyala-yapıştır” yöntemleriyle oluşturulmuş ve birçok kaynaktan atıfsız alıntılar içeriyor.

İddianın detayları...👇

Kaynak: Yıldıray Oğur

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, bugünkü köşe yazısında son dönemin en tartışmalı isimlerinden emekli amiral Cihat Yaycı’yı hedef aldı.

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, bugünkü köşe yazısında son dönemin en tartışmalı isimlerinden emekli amiral Cihat Yaycı’yı hedef aldı.

Yıldıray Oğur’un yazısına göre, Yaycı’nın 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı “Irak’ta Ekonomik-Sosyal Dönüşüm ve Türkmenler” başlıklı doktora tezi ciddi oranda intihal içeriyor. Oğur, tezde intihalin her türlüsünün bulunduğunu söyleyerek çalışmanın sadece 'kopyala yapıştır'dan ibaret olduğunu dile getiriyor.

Oğur’un iddiasına göre, tezde daha önsöz bölümünden itibaren başkalarının çalışmalarından atıf kullanılmadan alıntılar yapılmış.

Oğur’un iddiasına göre, tezde daha önsöz bölümünden itibaren başkalarının çalışmalarından atıf kullanılmadan alıntılar yapılmış.

Özellikle Ümit Özdağ, Sedat Laçiner ve Serhat Erkmen’in birlikte yazdığı Irak Krizi (2002-2003) adlı kitaptan alınan bölümler dikkat çekiyor. Hatta Oğur, kitabın arka kapağındaki tanıtım metninin bile tezde kullanıldığını öne sürüyor.

İddiaya göre, Yaycı’nın tezi sadece bir iki alıntıdan ibaret değil.

İddiaya göre, Yaycı’nın tezi sadece bir iki alıntıdan ibaret değil.

Fikret Bila’nın “Ankara’da Irak Savaşları” kitabından 30’dan fazla sayfa, Emre Kongar, İhsan Dağı, Ramazan Gözen, Armağan Kuloğlu gibi isimlerin çalışmalarından da yine atıfsız bölümler alınmış.

Oğur, bu tezde 'kanaatimizce' gibi şahsi analiz izlenimi veren cümlelerin bile aslında başka metinlerden direkt kopyalandığını belirtiyor. Hatta bir örnekte, Avrasya jeopolitiği üzerine yazılmış bir makaleden alınan paragraflara sadece “kanaatimizce” ibaresi eklenmiş.

Oğur yazısının sonunda ise şu cümleye yer verdi:

“Bu kadar iddialı konuşmasa, herkese vatan haini demese, 50 yıllık bir mesele çözülürken toplumu klişelerle, sloganlarla tahrik etmese kimsenin umurunda olmazdı bu örneği çok olan hak edilmemiş Dr. unvanı.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın