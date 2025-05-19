Emekli Amiral Cihat Yaycı’ya 'İntihal' Suçlaması: Tezinin Birçok Yerinde "Kopyala Yapıştır" Yapmış!
Emekli amiral Cihat Yaycı akademik geçmişiyle gündeme geldi. Karar yazarı Yıldıray Oğur, Yaycı’nın 2004 yılında yazdığı doktora tezinde ciddi oranda intihal tespit ettiğini öne sürdü. Oğur’un iddiasına göre tezin birçok kısmında “kopyala-yapıştır” yöntemleriyle oluşturulmuş ve birçok kaynaktan atıfsız alıntılar içeriyor.
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Kaynak: Yıldıray Oğur
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Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, bugünkü köşe yazısında son dönemin en tartışmalı isimlerinden emekli amiral Cihat Yaycı’yı hedef aldı.
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Oğur’un iddiasına göre, tezde daha önsöz bölümünden itibaren başkalarının çalışmalarından atıf kullanılmadan alıntılar yapılmış.
İddiaya göre, Yaycı’nın tezi sadece bir iki alıntıdan ibaret değil.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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