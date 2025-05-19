Emekli Amiral Cihat Yaycı’ya 'İntihal' Suçlaması: Tezinin Birçok Yerinde "Kopyala Yapıştır" Yapmış!

Fikret Bila’nın “Ankara’da Irak Savaşları” kitabından 30’dan fazla sayfa, Emre Kongar, İhsan Dağı, Ramazan Gözen, Armağan Kuloğlu gibi isimlerin çalışmalarından da yine atıfsız bölümler alınmış.

Oğur, bu tezde 'kanaatimizce' gibi şahsi analiz izlenimi veren cümlelerin bile aslında başka metinlerden direkt kopyalandığını belirtiyor. Hatta bir örnekte, Avrasya jeopolitiği üzerine yazılmış bir makaleden alınan paragraflara sadece “kanaatimizce” ibaresi eklenmiş.

Oğur yazısının sonunda ise şu cümleye yer verdi: