Afrika Sıcağına Hazır Olun! Sıcaklık 10 Derece Birden Yükselecek

Hava Forum isimli X hesabı da sıcaklıklara dair bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Afrika sıcaklıklarının ülkeye giriş yapacağı belirtildi. Paylaşım şöyle oldu:

'Hazır mıyız? Geliyor! Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinde sıcak hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 10 derece birden artacak. İstanbul perşembe günü 31, İzmir 33, Ankara 31 derecelere çıkacak.

Yaaaa Afrika yok mu, ben Afrika istiyorum' diyenler bu müjdeli haber size! Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden sıcak hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar bir anda yaz değerlerine ulaşacak.'

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