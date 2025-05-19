onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Afrika Sıcağına Hazır Olun! Sıcaklık 10 Derece Birden Yükselecek

Afrika Sıcağına Hazır Olun! Sıcaklık 10 Derece Birden Yükselecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 19:54

Mayıs ayının ortasına geldik ancak yaz havalarına özlem son bulmadı. Çünkü sıcak havalar henüz ülkeye giriş yapmadı… Ta ki Çarşamba gününe kadar! Afrika sıcaklıklarına hazır olun. Sıcaklıklar 10 derece birden artacak. İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıcaklık artışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasına yansıdı.

Sıcaklık artışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasına yansıdı.

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre Çarşamba gününden itibaren yaz sıcaklıkları Türkiye'ye 'Merhaba' diyecek. Haritaya göre hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak. Ülke genelinde artan sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ülke genelinde sıcak hava hakim olacak. Meteorolojinin hava tahmin haritasına Çarşamba günü dikkat çekti. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derece yükseleceği görülüyor. Öyle ki Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların yoğun olarak artacağı belirtildi.

Afrika sıcağı yolda: Sıcaklık 10 derece yükselecek.

Afrika sıcağı yolda: Sıcaklık 10 derece yükselecek.

Hava Forum isimli X hesabı da sıcaklıklara dair bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Afrika sıcaklıklarının ülkeye giriş yapacağı belirtildi. Paylaşım şöyle oldu:

'Hazır mıyız? Geliyor! Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinde sıcak hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 10 derece birden artacak. İstanbul perşembe günü 31, İzmir 33, Ankara 31 derecelere çıkacak.

Yaaaa Afrika yok mu, ben Afrika istiyorum' diyenler bu müjdeli haber size! Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden sıcak hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar bir anda yaz değerlerine ulaşacak.'

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın