TÜBİTAK Açıkladı: Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’ndan 4 Ödül
Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen 14. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda yarışan 4 genç bilim insanı adayı ödülle döndü.
Olimpiyatta Defne Hergül altında madalya, Bengisu Demirbaş ve Ilgın Şekerli gümüş madalya ve Sude Tuncer mansiyon ödülü kazandı.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda elde ettiğimiz ödülleri paylaştı.
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Madalya ve mansiyon alan öğrencilerin isimleri de açıklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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