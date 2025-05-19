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TÜBİTAK Açıkladı: Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’ndan 4 Ödül

TÜBİTAK Açıkladı: Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’ndan 4 Ödül

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 19:57

Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen 14. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda yarışan 4 genç bilim insanı adayı ödülle döndü.

Olimpiyatta Defne Hergül altında madalya, Bengisu Demirbaş ve Ilgın Şekerli gümüş madalya ve Sude Tuncer mansiyon ödülü kazandı.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda elde ettiğimiz ödülleri paylaştı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda elde ettiğimiz ödülleri paylaştı.

11-17 Nisan 2025 tarihlerinde Kosova’nın Priştine şehrinde düzenlenen ve 60 ülkeden 235 öğrencinin yarıştığı uluslararası düzeyde matematik alanında yetenekli genç kızları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan 14. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrenciler, bir altın, iki gümüş ve bir mansiyon ödülü kazandılar.

Madalya ve mansiyon alan öğrencilerin isimleri de açıklandı.

Madalya ve mansiyon alan öğrencilerin isimleri de açıklandı.

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi Avrupa’da temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanı kızlarımızdan Defne Hergül altın madalya, Bengisu Demirbaş ve Ilgın Şekerli gümüş madalya ve Sude Tuncer mansiyon ödülü kazandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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