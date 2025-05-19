TÜBİTAK Açıkladı: Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’ndan 4 Ödül

11-17 Nisan 2025 tarihlerinde Kosova’nın Priştine şehrinde düzenlenen ve 60 ülkeden 235 öğrencinin yarıştığı uluslararası düzeyde matematik alanında yetenekli genç kızları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan 14. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrenciler, bir altın, iki gümüş ve bir mansiyon ödülü kazandılar.