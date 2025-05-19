Osimhen, Icardi, Muslera Galatasaray’dan Gidecek mi? Dursun Özbek Açıkladı
Galatasaray’ın gol kralları Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin takımdaki durumu merak ediliyor. 14 sezondur Galatasaray'da forma giyerek adını Türkiye futbol tarihine altın harflerle yazdıran Fernando Muslera'nın son sezonu olduğu konuşuluyor. Taraftarların merak ettiği sorunun yanıtı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten geldi. Osimhen, Icardi, Muslera gidecek mi? İşte yanıtı.
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Galatasaray 2024-2025 sezonun şampiyonu olarak 5 yıldız alan ilk takım olarak tarihe geçti.
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Osimhen, Icardi, Muslera gidecek mi?
"Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız Osimhen'in Galatasaray'da olmasını arzu ediyor."
Dursun Özbek'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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