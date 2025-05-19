onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Osimhen, Icardi, Muslera Galatasaray’dan Gidecek mi? Dursun Özbek Açıkladı

Osimhen, Icardi, Muslera Galatasaray’dan Gidecek mi? Dursun Özbek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 20:52

Galatasaray’ın gol kralları Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin takımdaki durumu merak ediliyor. 14 sezondur Galatasaray'da forma giyerek adını Türkiye futbol tarihine altın harflerle yazdıran Fernando Muslera'nın son sezonu olduğu konuşuluyor. Taraftarların merak ettiği sorunun yanıtı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten geldi. Osimhen, Icardi, Muslera gidecek mi? İşte yanıtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray 2024-2025 sezonun şampiyonu olarak 5 yıldız alan ilk takım olarak tarihe geçti.

Galatasaray 2024-2025 sezonun şampiyonu olarak 5 yıldız alan ilk takım olarak tarihe geçti.

Trendyol Süer Ligin 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Nefes kesen mücadelede 3 golle Galatasaray mücadeleyi kazandı. Bu maçın skoruyla Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu resmen Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar meydanlara akın ederek takımlarının zaferini kutladı.

Osimhen, Icardi, Muslera gidecek mi?

Osimhen, Icardi, Muslera gidecek mi?

Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera, 14 sezondur takımda forma giyiyor. Adını tarihe yazdıran Muslera'nın son sezonu olduğu ve ülkesine döneceği iddia ediliyordu. Galatasaray’a geldiği ilk günden bu yana taraftarların gönlünde taht kuran Osimhen ise attığı gollerle Türk futbol tarihine geçti. Galatasaraylılar Osimhen’i bağrına basarken takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona erken veda eden Icardi’nin ise kalıp kalmayacağına dair pek çok kulis dolanıyor. Osimhen, Icardi, Muslera gidecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıt verdi.

Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağına dair konuşan Özbek, 'Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz.'

"Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız Osimhen'in Galatasaray'da olmasını arzu ediyor."

"Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız Osimhen'in Galatasaray'da olmasını arzu ediyor."

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, 'Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Çok hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır' ifadeleri kullandı.

Osimhen'in takımda kalması için çabaladıklarını söyleyen Özbek, şunları söyledi:

'Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Onları henüz kendisiyle paylaşmadık. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor.'

Dursun Özbek'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın