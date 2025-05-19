Osimhen, Icardi, Muslera Galatasaray’dan Gidecek mi? Dursun Özbek Açıkladı

Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera, 14 sezondur takımda forma giyiyor. Adını tarihe yazdıran Muslera'nın son sezonu olduğu ve ülkesine döneceği iddia ediliyordu. Galatasaray’a geldiği ilk günden bu yana taraftarların gönlünde taht kuran Osimhen ise attığı gollerle Türk futbol tarihine geçti. Galatasaraylılar Osimhen’i bağrına basarken takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona erken veda eden Icardi’nin ise kalıp kalmayacağına dair pek çok kulis dolanıyor. Osimhen, Icardi, Muslera gidecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıt verdi.

Muslera'nın takımda kalıp kalmayacağına dair konuşan Özbek, 'Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz.'