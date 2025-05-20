Galatasaray Resmen Başvurdu: Kupayı Yenikapı Meydanı'nda Kaldırmak İstiyorlar
Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için hazırlıklara başladı. Kulüp yetkilileri, İstanbul’daki kutlamalar için Yenikapı Meydanı’nı seçenekler arasında değerlendiriyor. Taraftarlar için büyük bir organizasyon planlanırken, beşinci yıldız coşkusunun simgelerle vurgulanması bekleniyor. Kutlamaların tarihi ve detaylarının kısa sürede duyurulması öngörülüyor.
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Galatasaray'da zafer kutlamaları sürüyor.
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TFF'ye başvuru yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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