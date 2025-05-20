Galatasaray Resmen Başvurdu: Kupayı Yenikapı Meydanı'nda Kaldırmak İstiyorlar

Bu sezon elde ettiği zaferle üst üste üçüncü toplamda 25.şampiyonluğa erişen Galatasaray, büyük bir kutlama yapmak için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılılar büyük bir kitle ile bu zaferi kutlamak için Yenikapı Meydanı'nı gündemine aldı.