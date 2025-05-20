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Galatasaray Resmen Başvurdu: Kupayı Yenikapı Meydanı'nda Kaldırmak İstiyorlar

Galatasaray Resmen Başvurdu: Kupayı Yenikapı Meydanı'nda Kaldırmak İstiyorlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 11:09

Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için hazırlıklara başladı. Kulüp yetkilileri, İstanbul’daki kutlamalar için Yenikapı Meydanı’nı seçenekler arasında değerlendiriyor. Taraftarlar için büyük bir organizasyon planlanırken, beşinci yıldız coşkusunun simgelerle vurgulanması bekleniyor. Kutlamaların tarihi ve detaylarının kısa sürede duyurulması öngörülüyor.

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Galatasaray'da zafer kutlamaları sürüyor.

Galatasaray'da zafer kutlamaları sürüyor.

Bu sezon elde ettiği zaferle üst üste üçüncü toplamda 25.şampiyonluğa erişen Galatasaray, büyük bir kutlama yapmak için girişimlere başladı. 

Sarı kırmızılılar büyük bir kitle ile bu zaferi kutlamak için Yenikapı Meydanı'nı gündemine aldı.

TFF'ye başvuru yapıldı.

TFF'ye başvuru yapıldı.

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunacak. TFF’nin bu talebe olumlu yaklaştığı ve kupanın Yenikapı Miting Alanı’nda teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi’nden başlayacak konvoyla üstü açık otobüsle kutlama alanına geçecek. Kutlamalarda birçok sanatçının sahne alması ve etkileyici görsel gösterilerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ürün satışından büyük gelir.

Ürün satışından büyük gelir.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar kulüp mağazalarına büyük ilgi gösterdi. Milliyet muhabiri Nevzat Dindar’ın aktardığına göre, GS Store’larda sadece 24 saat içinde 200 binin üzerinde ürün satıldı. Satışlardan elde edilen gelir ise yaklaşık 2,5 milyon euroya ulaştı. Bu yoğun ilgi, sarı-kırmızılı camianın şampiyonluk coşkusunu ekonomik başarıya da yansıttığını gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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