onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şoke Olmaya Hazırlanın: Murat Övüç'ün Eski Eşi Oğullarının Düğününde İlk Kez Görüntülendi!

Şoke Olmaya Hazırlanın: Murat Övüç'ün Eski Eşi Oğullarının Düğününde İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.05.2025 - 21:25

Geçtiğimiz aylarda oğlunun nişanında gelinine taktığı 2 kg altınla gündeme oturan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu dünyaevine girdi. 

Düğünden ilk görüntüler gelirken dikkat çeken detay Murat Övüç'ün oğlunun annesi, eski eşinin güzelliği oldu! Buyurun, detayları beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok'ta "ilişkiler üzerine" tavsiye verdiği videolarla hayatımıza giren Murat Övüç, şimdilerde sosyal medya kullanan herkes tarafından tanınan bir fenomen.

TikTok'ta "ilişkiler üzerine" tavsiye verdiği videolarla hayatımıza giren Murat Övüç, şimdilerde sosyal medya kullanan herkes tarafından tanınan bir fenomen.

Konuşma tarzı, abartılı makyajları, kombinleri ve tepki çeken açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç, tüm bunların yanında bir o kadar da 'görgüsüz' bulunan hareketleriyle gözleri üzerine topluyor. 

Düzenli olarak sosyal medya kullanıcılarının radarına, sonra da diline düşen Murat Övüç, yaptığı kadınlar matineleriyle de ayrı konuşuluyor.

Bir de oğluyla kurduğu ve yansıttığı tuhaf ilişkisi var tabii! Oğlunun hayatındaki en değerli şey olduğunu söyleyen Murat Övüç, oğlunu yerin dibine soktuğu videolarla da meşhur.

Bir de oğluyla kurduğu ve yansıttığı tuhaf ilişkisi var tabii! Oğlunun hayatındaki en değerli şey olduğunu söyleyen Murat Övüç, oğlunu yerin dibine soktuğu videolarla da meşhur.

Belki denk gelmişsinizdir, lüks hayatının detaylarını ve abartı zevklerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Murat Övüç, oğlu Burakcan Övüç geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. 

Nişanın sosyal medyanın gündemine oturmasının sebebi ise kayınpeder rolüyle ortama heybetli bir giriş yapan, daha önce de 'Parayı çok seviyorum, dostum olmasın, param olsun' açıklamasında bulunan Murat Övüç'ün gelinine tamı tamına 2 kg altın takması olmuştu...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Büyük gün geldi çattı, Murat Övüç'ün oğlu bugün dünyaevine girdi. Henüz düğünden abartılı ve görgüsüz bir detay gelmedi fakat çok daha farklı bir sürprizle karşılaştık!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın