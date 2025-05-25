Şoke Olmaya Hazırlanın: Murat Övüç'ün Eski Eşi Oğullarının Düğününde İlk Kez Görüntülendi!
Geçtiğimiz aylarda oğlunun nişanında gelinine taktığı 2 kg altınla gündeme oturan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu dünyaevine girdi.
Düğünden ilk görüntüler gelirken dikkat çeken detay Murat Övüç'ün oğlunun annesi, eski eşinin güzelliği oldu! Buyurun, detayları beraber görelim!
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TikTok'ta "ilişkiler üzerine" tavsiye verdiği videolarla hayatımıza giren Murat Övüç, şimdilerde sosyal medya kullanan herkes tarafından tanınan bir fenomen.
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Bir de oğluyla kurduğu ve yansıttığı tuhaf ilişkisi var tabii! Oğlunun hayatındaki en değerli şey olduğunu söyleyen Murat Övüç, oğlunu yerin dibine soktuğu videolarla da meşhur.
Büyük gün geldi çattı, Murat Övüç'ün oğlu bugün dünyaevine girdi. Henüz düğünden abartılı ve görgüsüz bir detay gelmedi fakat çok daha farklı bir sürprizle karşılaştık!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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