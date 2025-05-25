Şoke Olmaya Hazırlanın: Murat Övüç'ün Eski Eşi Oğullarının Düğününde İlk Kez Görüntülendi!

Konuşma tarzı, abartılı makyajları, kombinleri ve tepki çeken açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç, tüm bunların yanında bir o kadar da 'görgüsüz' bulunan hareketleriyle gözleri üzerine topluyor.

Düzenli olarak sosyal medya kullanıcılarının radarına, sonra da diline düşen Murat Övüç, yaptığı kadınlar matineleriyle de ayrı konuşuluyor.