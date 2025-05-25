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Hacı Sabancı'nın Uzay Meselesini Öğrendikten Sonra Köşesine Çekilen Nazlı Sabancı'dan İmaj Değişikliği!

Hacı Sabancı'nın Uzay Meselesini Öğrendikten Sonra Köşesine Çekilen Nazlı Sabancı'dan İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.05.2025 - 17:54

Hacı Sabancı'nın aylar önce ortaya çıkan Uzay meselesinden sonra 'Çok mutluyuz' pozları vermeye devam etse de her gün aktif olduğu sosyal medyadan uzaklaşmayı tercih eden Nazlı Sabancı'dan sürpriz bir değişiklik geldi!

Yeni bir imaja ve havaya bürünen Nazlı Sabancı'nın son hali içeriğimizde...

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Normalde çok daha sık konuştuğumuz, cemiyetin en popüler çiftlerinin başını çeken Hacı ve Nazlı Sabancı son birkaç aydır gözlerden uzak takılmayı tercih ediyor.

Normalde çok daha sık konuştuğumuz, cemiyetin en popüler çiftlerinin başını çeken Hacı ve Nazlı Sabancı son birkaç aydır gözlerden uzak takılmayı tercih ediyor.

Sebebi de belli tabii; bilmeyenler için kısaca özetleyelim! Aylar önce F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, konu Sabancılar tarafından yalanlansa da babalık davasından vazgeçmemişti.

Babalık davası sonucunda minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın öz oğlu olduğu resmen kanıtlandı.

2021 yılında "sonsuza dek evet" diyerek dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk bebekleri Arzu Alara'ya kavuşmuştu.

2021 yılında "sonsuza dek evet" diyerek dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk bebekleri Arzu Alara'ya kavuşmuştu.

Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kesinleşen Uzay'ın doğum tarihinin de 2021 olması büyük yankı uyandırdı. Haliyle, 'Boşanacaklar mı?' soruları da peşinden geldi. Önce Hacı sonra da Nazlı Sabancı'dan 'keyfimiz gayet yerinde' paylaşımları geldi. Konuyla ilgili konuşan Hacı Sabancı da 'meseleyle avukatlarım ilgileniyor' açıklamasında bulundu. 

Sonra tatillere gidildi, 'Çok mutluyuz' vurgulu pozlar paylaşıldı fakat normalde hemen hemen her gün hikaye paylaşan Nazlı Sabancı kabuğuna çekilmeye karar vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde, uzun bir aranın ardından kendisini gösterdiği ve takipçilerini "bilgilendirdiği" bir paylaşımda bulundu kendisi!

Geçtiğimiz saatlerde, uzun bir aranın ardından kendisini gösterdiği ve takipçilerini "bilgilendirdiği" bir paylaşımda bulundu kendisi!

Eşinin başka bir kadından bir çocuğu daha olduğunu öğrenen ve sonrasında ne zaman kameraya yansısa gerginliğiyle dikkat çeken Nazlı Sabancı, bu sefer saçlarıyla gözleri üzerine topladı. 

Yıllardır aynı saç modelini kullanan Nazlı Sabancı'nın kakül kararı, 'Kadın saçıyla oynuyorsa...' klişesini akıllara getirdi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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