Hacı Sabancı'nın Uzay Meselesini Öğrendikten Sonra Köşesine Çekilen Nazlı Sabancı'dan İmaj Değişikliği!
Hacı Sabancı'nın aylar önce ortaya çıkan Uzay meselesinden sonra 'Çok mutluyuz' pozları vermeye devam etse de her gün aktif olduğu sosyal medyadan uzaklaşmayı tercih eden Nazlı Sabancı'dan sürpriz bir değişiklik geldi!
Yeni bir imaja ve havaya bürünen Nazlı Sabancı'nın son hali içeriğimizde...
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Normalde çok daha sık konuştuğumuz, cemiyetin en popüler çiftlerinin başını çeken Hacı ve Nazlı Sabancı son birkaç aydır gözlerden uzak takılmayı tercih ediyor.
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2021 yılında "sonsuza dek evet" diyerek dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk bebekleri Arzu Alara'ya kavuşmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde, uzun bir aranın ardından kendisini gösterdiği ve takipçilerini "bilgilendirdiği" bir paylaşımda bulundu kendisi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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