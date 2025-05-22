"Olmuyor Artık, Zorlama": Tarkan'ın Annesine Yazdığı İddia Edilen Yeni Şarkısı "Dönmüyor Giden" Sınıfta Kaldı!

'Dudu', 'Kuzu Kuzu', 'Sen Başkasın', 'Kış Güneşi', 'Dilli Düdük' ve sayamayacağımız kadar imza attığı kült şarkıları ve sahne şovlarıyla her seferinde milyonları kendine hayran bırakan Tarkan, geçtiğimiz sene, 7 yıl aradan sonra 'Kuantum 51' isimli yeni bir albüm çıkarmış, fanlarının beklentisini tam olarak karşılayamamıştı.

Genel olarak çok da beğenilmeyen albüm hep Tarkan'ın en iyi albümleri ve şarkılarıyla kıyaslandı, dillere de büyük düştü.