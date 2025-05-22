"Olmuyor Artık, Zorlama": Tarkan'ın Annesine Yazdığı İddia Edilen Yeni Şarkısı "Dönmüyor Giden" Sınıfta Kaldı!
Geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkı çıkaracağını duyuran Tarkan, yeni vefat eden annesine yazdığı iddia edilen 'Dönmüyor Giden' isimli şarkısının nakaratını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şarkıyı duyar duymaz X'e koşan ahali, Tarkan'a bu sefer hiç acımadı.
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Kıl Oldum Abi şarkısıyla 1992 yılında hayatımıza giren, o gün bugündür de her bir şarkısıyla daha çok parlayan ve sevilen Tarkan, ülkemizin biricik Megastar'ı biliyorsunuz!
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Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde yepyeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuş, herkesi heyecanlandırmıştı kendisi.
Şarkının nakaratına ve gelen eleştiri yağmuruna geçmeden önce kısa bir dipnot düşelim. Tarkan'ın "Dönmüyor Giden" isimli şarkısını yeni kaybettiği anneciği için yazdığı söyleniyor. Sizin için "Dönmüyor Giden"in sözlerini şöyle bırakalım;
Şimdi hazırsanız, mümkünse kulaklıklarınızı da takın, hep beraber dinleyelim nakaratı!
Sonra da şarkının yalnızca nakarat kısmıyla kararını kesin veren sosyal medya kullanıcıları neler demiş onu görelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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