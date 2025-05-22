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"Olmuyor Artık, Zorlama": Tarkan'ın Annesine Yazdığı İddia Edilen Yeni Şarkısı "Dönmüyor Giden" Sınıfta Kaldı!

"Olmuyor Artık, Zorlama": Tarkan'ın Annesine Yazdığı İddia Edilen Yeni Şarkısı "Dönmüyor Giden" Sınıfta Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.05.2025 - 23:05

Geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkı çıkaracağını duyuran Tarkan, yeni vefat eden annesine yazdığı iddia edilen 'Dönmüyor Giden' isimli şarkısının nakaratını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Şarkıyı duyar duymaz X'e koşan ahali, Tarkan'a bu sefer hiç acımadı.

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Kıl Oldum Abi şarkısıyla 1992 yılında hayatımıza giren, o gün bugündür de her bir şarkısıyla daha çok parlayan ve sevilen Tarkan, ülkemizin biricik Megastar'ı biliyorsunuz!

Kıl Oldum Abi şarkısıyla 1992 yılında hayatımıza giren, o gün bugündür de her bir şarkısıyla daha çok parlayan ve sevilen Tarkan, ülkemizin biricik Megastar'ı biliyorsunuz!

'Dudu', 'Kuzu Kuzu', 'Sen Başkasın', 'Kış Güneşi', 'Dilli Düdük' ve sayamayacağımız kadar imza attığı kült şarkıları ve sahne şovlarıyla her seferinde milyonları kendine hayran bırakan Tarkan, geçtiğimiz sene, 7 yıl aradan sonra 'Kuantum 51' isimli yeni bir albüm çıkarmış, fanlarının beklentisini tam olarak karşılayamamıştı. 

Genel olarak çok da beğenilmeyen albüm hep Tarkan'ın en iyi albümleri ve şarkılarıyla kıyaslandı, dillere de büyük düştü.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde yepyeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuş, herkesi heyecanlandırmıştı kendisi.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde yepyeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuş, herkesi heyecanlandırmıştı kendisi.

Hatta şarkısının yalnızca bestesini paylaşmış, sözleriyle ilgili herhangi bir ipucu vermemişti. 

Daha ilk tanıtım niteliğindeki sözsüz kısmı yayınlar yayınlamaz, 'Tekrara düşüyorsun' yorumları alan Tarkan, birkaç saat önce şarkısının nakaratını sosyal medya hesabından sevenlerine sundu. Şarkının tamamı ise ilerleyen saatlerde, 23 Mayıs 00.00'da yayınlanacak.

Şarkının nakaratına ve gelen eleştiri yağmuruna geçmeden önce kısa bir dipnot düşelim. Tarkan'ın "Dönmüyor Giden" isimli şarkısını yeni kaybettiği anneciği için yazdığı söyleniyor. Sizin için "Dönmüyor Giden"in sözlerini şöyle bırakalım;

Şarkının nakaratına ve gelen eleştiri yağmuruna geçmeden önce kısa bir dipnot düşelim. Tarkan'ın "Dönmüyor Giden" isimli şarkısını yeni kaybettiği anneciği için yazdığı söyleniyor. Sizin için "Dönmüyor Giden"in sözlerini şöyle bırakalım;

Dün gibi yaşananlar 

Film gibi gözümün önünde hatıralar 

Savurdu ayrı yollara kader 

Bize yazılan ayrı düşen hayatlar 

Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim 

İhmal etmezdim anı biriktirmeyi 

Seni öpe koklaya, kokunu içime çeke çeke 

Yüreğini yüreğime saramadım, ya 

Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım 

Koyup elini elime, bakıp gözüne 

Son bi' kere canını canıma sıkıca saramadım, ya 

Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım  

An bu an, vakit bugün 

Sev hadi gönlüm, yarını meçhul ömrün 

Dönmüyor giden 

Olmasın aşksız gülün, çağla deli gönlüm 

Sayılı yılı ömrün, dönmüyor giden

Şimdi hazırsanız, mümkünse kulaklıklarınızı da takın, hep beraber dinleyelim nakaratı!

Sonra da şarkının yalnızca nakarat kısmıyla kararını kesin veren sosyal medya kullanıcıları neler demiş onu görelim...

Sonra da şarkının yalnızca nakarat kısmıyla kararını kesin veren sosyal medya kullanıcıları neler demiş onu görelim...
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Sizce haklılar mı? Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Sizce haklılar mı? Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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