OnlyFans Açtığı İddia Edilen Eski Eşi Esin Çepni'nin Ardından Bilal Hancı da Kısmetini Arıyor!
Fenomen Bilal Hancı ve eski eşi Esin Çepni'nin yaşadığı aşk yolculuğu geçen seneye ihanet videosuyla damga vurmuştu. Olaylı ayrılığın ardından OnlyFans hesabı açtığı iddia edilen Esin Çepni'ye eski eşinden karşılık geç de olsa geldi.
Populicc'in haberine göre, Bilal Hancı'nın kısmetini Bumble'da aradığı ortaya çıktı. Bumble'da belirttiği özellikler ise dillere büyük düştü!
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Kafalar kanalındaki kışkırtma videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve 2021 yılında evlendiği eşi Esin Çepni, geçtiğimiz senenin en çok konuşulan çiftlerinden biriydi, hatırlarsınız...
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Sabah programlarına kadar çıkan Esin Çepni, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmış, döneme "ihanetin detayları" başlıklarıyla damga vurmuştu.
Bu ikilinin cephesinde birkaç saat önce yine ve yeniden bir hareketlilik yaşandı!
Sizler için Populicc'in radarına takılan profili şöyle bırakalım:
Sonra da dikkat çeken tüm detaylara ve yorumlara beraber bakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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