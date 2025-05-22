OnlyFans Açtığı İddia Edilen Eski Eşi Esin Çepni'nin Ardından Bilal Hancı da Kısmetini Arıyor!

Yollarını kesin olarak ayırdılar. Birbirlerine yaptıkları göndermeler hiç bitmedi fakat tam sular duruldu, artık bu ikiliyi konuşmayız diyorduk ki bir OnlyFans iddiası ortaya atıldı.

Instagram'da abonelere özel bir kanal açtığı ortaya çıkan Esin Çepni'nin bir de OnlyFans hesabı açtığı ve düzenli olarak paylaşım yaptığı dedikoduları dolanmaya, OnlyFans hesabındaki fotoğraflar yayılmaya başladı.

Esin Çepni iddiaları kabul etmedi ama hesabın aynı kullanıcı ismiyle açılmış olduğu ve gerçekten de Çepni'nin fotoğraflarının yer aldığı gerçeği yalanlamayı inandırıcı kılmadı.