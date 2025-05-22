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OnlyFans Açtığı İddia Edilen Eski Eşi Esin Çepni'nin Ardından Bilal Hancı da Kısmetini Arıyor!

OnlyFans Açtığı İddia Edilen Eski Eşi Esin Çepni'nin Ardından Bilal Hancı da Kısmetini Arıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.05.2025 - 00:15

Fenomen Bilal Hancı ve eski eşi Esin Çepni'nin yaşadığı aşk yolculuğu geçen seneye ihanet videosuyla damga vurmuştu. Olaylı ayrılığın ardından OnlyFans hesabı açtığı iddia edilen Esin Çepni'ye eski eşinden karşılık geç de olsa geldi. 

Populicc'in haberine göre, Bilal Hancı'nın kısmetini Bumble'da aradığı ortaya çıktı. Bumble'da belirttiği özellikler ise dillere büyük düştü!

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Kafalar kanalındaki kışkırtma videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve 2021 yılında evlendiği eşi Esin Çepni, geçtiğimiz senenin en çok konuşulan çiftlerinden biriydi, hatırlarsınız...

Kafalar kanalındaki kışkırtma videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve 2021 yılında evlendiği eşi Esin Çepni, geçtiğimiz senenin en çok konuşulan çiftlerinden biriydi, hatırlarsınız...

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift 2022 yılında ayrılmaya karar vererek herkesi şaşırtsa da kısa süre içinde evliliklerine ikinci bir şans vermeye karar vermişlerdi. 

Fakat ikinci şans da bir işe yaramadı hatta yaşanılanlar, keşke ikinde ayrılıp bu konuyu kapatsalardı dedirtti. 

Esin Çepni, boşanma sürecini henüz tamamlamadığı eşi Bilal Hancı'nın kendisine ihanet ettiğini sosyal medya hesabından önce herkese ilan etti sonra da Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğunu gösteren ihanet videosunu bizzat kendisi paylaşmıştı.

Sabah programlarına kadar çıkan Esin Çepni, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmış, döneme "ihanetin detayları" başlıklarıyla damga vurmuştu.

Sabah programlarına kadar çıkan Esin Çepni, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmış, döneme "ihanetin detayları" başlıklarıyla damga vurmuştu.

Yollarını kesin olarak ayırdılar. Birbirlerine yaptıkları göndermeler hiç bitmedi fakat tam sular duruldu, artık bu ikiliyi konuşmayız diyorduk ki bir OnlyFans iddiası ortaya atıldı. 

Instagram'da abonelere özel bir kanal açtığı ortaya çıkan Esin Çepni'nin bir de OnlyFans hesabı açtığı ve düzenli olarak paylaşım yaptığı dedikoduları dolanmaya, OnlyFans hesabındaki fotoğraflar yayılmaya başladı. 

Esin Çepni iddiaları kabul etmedi ama hesabın aynı kullanıcı ismiyle açılmış olduğu ve gerçekten de Çepni'nin fotoğraflarının yer aldığı gerçeği yalanlamayı inandırıcı kılmadı.

Kaçıranlar için Esin Çepni hakkındaki OnlyFans iddialarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu ikilinin cephesinde birkaç saat önce yine ve yeniden bir hareketlilik yaşandı!

Bu ikilinin cephesinde birkaç saat önce yine ve yeniden bir hareketlilik yaşandı!

Populicc'in haberine göre, uzun süredir ortalarda gözükmeyen Bilal Hancı'nın bir Bumble hesabı açtığı ortaya çıktı. 

Fake hesap olmadığını, 'Fake olsa kendi fotoğrafımı kullanmazdım herhalde' vurgusuyla açıklamayı tercih eden Bilal Hancı'nın Bumble hesabında yazan detaylar ayrıca dikkat çekti... 

'Bağlanmak yok' konseptli fiziksel ilişki aradığını belirten Bilal Hancı'nın Bumble hesabında 177 cm boyunda apolitik biri olduğu ve çocuk istemediği vurgusu yer alıyor.

Sizler için Populicc'in radarına takılan profili şöyle bırakalım:

Sizler için Populicc'in radarına takılan profili şöyle bırakalım:

Sonra da dikkat çeken tüm detaylara ve yorumlara beraber bakalım!

Sonra da dikkat çeken tüm detaylara ve yorumlara beraber bakalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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