Havalar 1500: Bir Dönemin Efsane 'Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın Gencecik Delikanlı Halleri Ortaya Çıktı!
Pargalı İbrahim olarak hafızalarımıza kazınan, uzun bir süredir de ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Okan Yalabık'ın gencecik bir delikanlı olduğu dönemlerden kalma görüntüleri ortaya çıktı!
Kendini tanıtırken girdiği havalarla dikkat çeken Okan Yalabık'ın genç hali sosyal medyada gündem oldu.
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Bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ı uzun bir süredir ekranlarda göremiyoruz.
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2022'de yeni bir diziyle karşımıza çıkacağı öğrenilen Okan Yalabık'ın Netflix'te yayınlanması beklenen Kasaba dizisi hala yayına girmedi.
Kaçıranlar için ne zaman yayınlanacağı hala muamma olan dizinin tanıtımını şöyle bırakalım;
Hemen bugünkü konumuza dönelim şimdi! Geçtiğimiz saatlerde Okan Yalabık'ın henüz gencecikken çekilen görüntüleri ortaya çıktı!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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