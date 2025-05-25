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Havalar 1500: Bir Dönemin Efsane 'Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın Gencecik Delikanlı Halleri Ortaya Çıktı!

Havalar 1500: Bir Dönemin Efsane 'Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın Gencecik Delikanlı Halleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.05.2025 - 18:39

Pargalı İbrahim olarak hafızalarımıza kazınan, uzun bir süredir de ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Okan Yalabık'ın gencecik bir delikanlı olduğu dönemlerden kalma görüntüleri ortaya çıktı!

Kendini tanıtırken girdiği havalarla dikkat çeken Okan Yalabık'ın genç hali sosyal medyada gündem oldu.

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Bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ı uzun bir süredir ekranlarda göremiyoruz.

Bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ı uzun bir süredir ekranlarda göremiyoruz.

En son Cumhuriyet Şarkısı filminde rol alan Okan Yalabık, hayatımıza gencecik bir delikanlıyken girmiş, 1998 yılında rol aldığı Yılan Hikayesi dizisiyle gözleri üzerine çekmişti. 

Ardından Hatırla Sevgili'de Ömer rolüyle bir jenerasyonun genç kızlarını kendine resmen aşık etmiş, gönülleri fethetmeyi o zaman başarmıştı. 

Derken Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı'sı olarak devreye girdiğinde oyunculuğunun ustalaştığı konusunda hiçbir çekince yoktu. Dizi ne kadar efsaneydiyse, Okan Yalabık'ın Pargalı İbrahim performansı da o kadar efsaneydi!

2022'de yeni bir diziyle karşımıza çıkacağı öğrenilen Okan Yalabık'ın Netflix'te yayınlanması beklenen Kasaba dizisi hala yayına girmedi.

2022'de yeni bir diziyle karşımıza çıkacağı öğrenilen Okan Yalabık'ın Netflix'te yayınlanması beklenen Kasaba dizisi hala yayına girmedi.

Kasaba'da Okan Yalabık'la beraber Ozan Dolunay ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen Özgürcan Çevik yer alacağı bilgisi verilmişti. 

Fakat 6 ay önce tanıtımı yayınlanan diziden hala herhangi bir ses seda çıkmadı.

Kaçıranlar için ne zaman yayınlanacağı hala muamma olan dizinin tanıtımını şöyle bırakalım;

Hemen bugünkü konumuza dönelim şimdi! Geçtiğimiz saatlerde Okan Yalabık'ın henüz gencecikken çekilen görüntüleri ortaya çıktı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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