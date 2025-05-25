Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Pileli Etekle Teşrif Eden Atiye'nin Kocası Kombiniyle Göz Kanattı!

Salla ile yakaladığı başarıyla yıllardır pop müziğin en bilindik ve sevilen isimlerinden olan Atiye, şimdilerde üç kızı ve eşiyle kurduğu mutlu aileyle gündeme oturuyor.

Vakıf olmayanlar için kısa bir özet geçelim; 2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye, 2019'da ilk kızı Farahfeza'yı, 2023'te ikinci kızı Neva'yı, 2024'te ise üçüncü kızı Rumi'yi kucağına almıştı.