Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Pileli Etekle Teşrif Eden Atiye'nin Kocası Kombiniyle Göz Kanattı!
Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına giriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı Atiye ve eşi Erol Sebebci, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!
Erol Sebebci'nin pileli etek altına leoparlı terlikle tamamladığı 'kutlama' kombini, Atiye'nin kombinin es geçilmesine sebep oldu, sosyal medya kullanıcılarına da malzeme verdi.
Buyurun, benzersiz kombine gelen yorumları beraber inceleyelim!
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"Salla" ve "Kal" gibi şarkıları, kendine has tarzıyla öne çıkan şarkıcı Atiye, son zamanlarda eskisine oranla çok daha sık magazine konu oluyor.
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Genelde kaostan bir hayli uzak duran ve gözlerden uzak ailesiyle hayatın tadını çıkaran Atiye, eşiyle görüntülendiği her okazyonda gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.
Bugün de tuhaf kombin koleksiyonlarına bir yenisi eklendi! Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına giriş yaparken görüntülenen Atiye ve Erol Sebebci tüm gözlerin üzerlerine çevrilmesine sebep oldu.
Piliseli etek altına leoparlı terlik giyen Atiye'nin eşi sosyal medya kullanıcılarına elleriyle malzeme çıkardı. Buyurun, bu benzersiz (!) kombini görenler ne demiş beraber inceleyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Yav abi er kişinin etek giymesi nedir hafız ya. Valla çok saçma bir görüntü. Moda falan geçtim hiç estetik durmuyor. Çok saçma. Çok
Pişik falan olmuştur, ondan giyiyordur🤣🤣
Bosversenıze güzelim kadını kapmış şu ar kaçakçısı tipiyle😀😀