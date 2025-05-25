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Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Pileli Etekle Teşrif Eden Atiye'nin Kocası Kombiniyle Göz Kanattı!

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Pileli Etekle Teşrif Eden Atiye'nin Kocası Kombiniyle Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.05.2025 - 22:17

Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına giriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı Atiye ve eşi Erol Sebebci, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!

Erol Sebebci'nin pileli etek altına leoparlı terlikle tamamladığı 'kutlama' kombini, Atiye'nin kombinin es geçilmesine sebep oldu, sosyal medya kullanıcılarına da malzeme verdi. 

Buyurun, benzersiz kombine gelen yorumları beraber inceleyelim!

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"Salla" ve "Kal" gibi şarkıları, kendine has tarzıyla öne çıkan şarkıcı Atiye, son zamanlarda eskisine oranla çok daha sık magazine konu oluyor.

"Salla" ve "Kal" gibi şarkıları, kendine has tarzıyla öne çıkan şarkıcı Atiye, son zamanlarda eskisine oranla çok daha sık magazine konu oluyor.

Salla ile yakaladığı başarıyla yıllardır pop müziğin en bilindik ve sevilen isimlerinden olan Atiye, şimdilerde üç kızı ve eşiyle kurduğu mutlu aileyle gündeme oturuyor. 

Vakıf olmayanlar için kısa bir özet geçelim; 2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren Atiye, 2019'da ilk kızı Farahfeza'yı, 2023'te ikinci kızı Neva'yı, 2024'te ise üçüncü kızı Rumi'yi kucağına almıştı.

Genelde kaostan bir hayli uzak duran ve gözlerden uzak ailesiyle hayatın tadını çıkaran Atiye, eşiyle görüntülendiği her okazyonda gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.

Genelde kaostan bir hayli uzak duran ve gözlerden uzak ailesiyle hayatın tadını çıkaran Atiye, eşiyle görüntülendiği her okazyonda gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.

Lady Gaga'nın Abrakadabra şarkısının kendisinden çalıntı olduğunu iddia eden Atiye, konuyla ilgili eşiyle beraber konuşmuş, Erol beyin hal ve tavırlarının yanında üstten konuşması dillere düşmüştü. 

Yalnızca eşinin yanında duruşu ve açıklamalarıyla değil tuhaf kombinleriyle de düzenli aralıklarla gündeme oturdu Erol bey!

Bugün de tuhaf kombin koleksiyonlarına bir yenisi eklendi! Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına giriş yaparken görüntülenen Atiye ve Erol Sebebci tüm gözlerin üzerlerine çevrilmesine sebep oldu.

Piliseli etek altına leoparlı terlik giyen Atiye'nin eşi sosyal medya kullanıcılarına elleriyle malzeme çıkardı. Buyurun, bu benzersiz (!) kombini görenler ne demiş beraber inceleyelim!

Piliseli etek altına leoparlı terlik giyen Atiye'nin eşi sosyal medya kullanıcılarına elleriyle malzeme çıkardı. Buyurun, bu benzersiz (!) kombini görenler ne demiş beraber inceleyelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Metin

Yav abi er kişinin etek giymesi nedir hafız ya. Valla çok saçma bir görüntü. Moda falan geçtim hiç estetik durmuyor. Çok saçma. Çok

Baris Caliskan

Pişik falan olmuştur, ondan giyiyordur🤣🤣

Yesil yol Zz

Bosversenıze güzelim kadını kapmış şu ar kaçakçısı tipiyle😀😀