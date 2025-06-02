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Şimal'in Eşi Necati Arıcı Günler Sonra Paylaştı: Fotoğrafıyla Duygulandırdı!

Şimal'in Eşi Necati Arıcı Günler Sonra Paylaştı: Fotoğrafıyla Duygulandırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.06.2025 - 10:56

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta hayatını kaybemişti. Kuşadası’nda toprağa verilen Şimal’in cenazesinde duygusal anlar yaşanmıştı. Acılı eşi Necati Arıcı, önce eşinin mezarını duygusal sözlerle paylaşmıştı. Günler sonra, bu kez Şimal’in fotoğrafını kalp emojisiyle yayımladı. 

İşte detaylar…

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Yıllardır kanserle savaşan, sahnedeki gücüyle ve pozitifliğiyle tanınan Şimal, hayranlarına umut olmuştu.

Yıllardır kanserle savaşan, sahnedeki gücüyle ve pozitifliğiyle tanınan Şimal, hayranlarına umut olmuştu.

2021 yılında meme kanserine yakalanan başarılı şarkıcı, gördüğü tedaviyle hastalığı yendiğini duyurmuştu. Sağlık durumuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda, “Rutin kontroller, beyin MR’ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı. Ne diyorsunuz?” diyerek takipçilerine moral vermişti. 

Geçtiğimiz aylarda beyninde tümör tespit edilen Şimal, yeniden tedavi altına alındı. 29 Mayıs’ta acil olarak hastaneye kaldırılan ve durumu kritikleşen şarkıcı, ne yazık ki 30 Mayıs günü yaşam savaşını kaybetti. 39 yaşında aramızdan ayrılan Şimal Gülen, 31 Mayıs’ta Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatice Hanım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı’na defnedilen Şimal’in cenazesinde ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Hatice Hanım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı’na defnedilen Şimal’in cenazesinde ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Annesi Sema Hanım, babası Nihat Bey ve eşi Necati Arıcı taziyeleri kabul etti. Şarkıcının eşi Arıcı, törenin ardından yaptığı paylaşımda şu notu yazmıştı:

“Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin.”

Zor günler geçiren Necati Arıcı, günler süren sessizliğini bir fotoğrafla bozdu.

Zor günler geçiren Necati Arıcı, günler süren sessizliğini bir fotoğrafla bozdu.

Instagram hesabında Şimal’in bir fotoğrafını sadece kalp emojisiyle paylaşan Arıcı, sevenlerini yeniden duygulandırdı.

Şimal’in ardından söylenecek çok söz var belki… Ama Necati Arıcı’nın o tek emojisi, her şeyi anlatmaya yetti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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