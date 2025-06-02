Şimal'in Eşi Necati Arıcı Günler Sonra Paylaştı: Fotoğrafıyla Duygulandırdı!

2021 yılında meme kanserine yakalanan başarılı şarkıcı, gördüğü tedaviyle hastalığı yendiğini duyurmuştu. Sağlık durumuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda, “Rutin kontroller, beyin MR’ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı. Ne diyorsunuz?” diyerek takipçilerine moral vermişti.

Geçtiğimiz aylarda beyninde tümör tespit edilen Şimal, yeniden tedavi altına alındı. 29 Mayıs’ta acil olarak hastaneye kaldırılan ve durumu kritikleşen şarkıcı, ne yazık ki 30 Mayıs günü yaşam savaşını kaybetti. 39 yaşında aramızdan ayrılan Şimal Gülen, 31 Mayıs’ta Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.