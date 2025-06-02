Şimal'in Eşi Necati Arıcı Günler Sonra Paylaştı: Fotoğrafıyla Duygulandırdı!
Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta hayatını kaybemişti. Kuşadası’nda toprağa verilen Şimal’in cenazesinde duygusal anlar yaşanmıştı. Acılı eşi Necati Arıcı, önce eşinin mezarını duygusal sözlerle paylaşmıştı. Günler sonra, bu kez Şimal’in fotoğrafını kalp emojisiyle yayımladı.
İşte detaylar…
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Yıllardır kanserle savaşan, sahnedeki gücüyle ve pozitifliğiyle tanınan Şimal, hayranlarına umut olmuştu.
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Hatice Hanım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı’na defnedilen Şimal’in cenazesinde ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.
Zor günler geçiren Necati Arıcı, günler süren sessizliğini bir fotoğrafla bozdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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