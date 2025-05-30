Ünlü Şarkıcıdan Acı Haber! Şimal Uzun Süredir Mücadele Ettiği Hastalığa Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti
Mücadelesiyle ilham veren şarkıcı Şimal ne yazık ki hastalıkla verdiği savaşı kaybetti. Şimal'in vefat haberini eşi Necati Arıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den bugün acı haber geldi.
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Kısa süre önce sağlığına kavuştuğunu söyleyen Şimal, her şeyin yolunda olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:
Şimal'in vefatını eşi Necati Arıcı, Instagram hesabından bu paylaşım ile duyurdu.
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