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Ünlü Şarkıcıdan Acı Haber! Şimal Uzun Süredir Mücadele Ettiği Hastalığa Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti

Ünlü Şarkıcıdan Acı Haber! Şimal Uzun Süredir Mücadele Ettiği Hastalığa Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
30.05.2025 - 13:25 Son Güncelleme: 30.05.2025 - 13:36

Mücadelesiyle ilham veren şarkıcı Şimal ne yazık ki hastalıkla verdiği savaşı kaybetti. Şimal'in vefat haberini eşi Necati Arıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den bugün acı haber geldi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den bugün acı haber geldi.

Şimal 2021 yılında kanserle mücadele etmiş, ardından da beyin tümörü ile savaş vermekteydi.

Kısa süre önce sağlığına kavuştuğunu söyleyen Şimal, her şeyin yolunda olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

Kısa süre önce sağlığına kavuştuğunu söyleyen Şimal, her şeyin yolunda olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

“Rutin kontroller. Beyin MR’ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı, ne diyorsunuz?'

Şimal'in vefatını eşi Necati Arıcı, Instagram hesabından bu paylaşım ile duyurdu.

Şimal'in vefatını eşi Necati Arıcı, Instagram hesabından bu paylaşım ile duyurdu.

Necati Arıcı bugün sabah çıkan vefat haberini yalanlamıştı.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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