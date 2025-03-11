Kanser Yüzünden 45 Kiloya Düşmüştü: İyileşen Şimal Son Halini Paylaşarak Uyardı

“Salgın var. Fena hastaydım, iki haftadır anca toparladım. Çok dikkat edin” sözleriyle takipçilerini uyardı. Yeniden hayata tutunmaya çalışan ve sağlığına kavuşan Şimal’in bu paylaşımı sevenlerini endişelendirdi.

Ünlü isim bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, sağlık konusunda herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.