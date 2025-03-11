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Kanser Yüzünden 45 Kiloya Düşmüştü: İyileşen Şimal Son Halini Paylaşarak Uyardı

Kanser Yüzünden 45 Kiloya Düşmüştü: İyileşen Şimal Son Halini Paylaşarak Uyardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 17:15

Şarkıcı Şimal, 2021 yılından beri verdiği kanser mücadelesini kazanmış ve sağlığına kavuşmuştu. Meme kanseri teşhisinin ardından kemoterapi ve radyoterapi gören ünlü şarkıcı, daha sonra beyin tümörüyle savaşmak zorunda kalmıştı. 

Geçirdiği zorlu süreçlerin ardından yeniden hayata tutunan Şimal, sık sık takipçileriyle sağlık durumu hakkında paylaşımlar yapıyordu. Ancak ünlü şarkıcının son paylaşımı sevenlerini korkuttu. 

Hastalığı yenen Şimal, iki hafta boyunca ağır bir grip geçirdiğini duyurarak takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Magazin dünyasında uzun süredir sağlık mücadelesiyle gündeme gelen isimlerden biri olan Şimal, yıllardır verdiği savaşın sonunda kansere karşı galip gelmişti.

Magazin dünyasında uzun süredir sağlık mücadelesiyle gündeme gelen isimlerden biri olan Şimal, yıllardır verdiği savaşın sonunda kansere karşı galip gelmişti.

Sesi ve sahne performansıyla tanınan ünlü şarkıcı, 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulmasının ardından tedavi sürecine girmiş, kemoterapi ve radyoterapi görmüştü. Tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu düşünülürken bu kez de rutin kontroller sırasında beyninde bir tümör tespit edilmiş ve ünlü isim büyük bir ameliyat geçirmişti.

Tüm bu zorlu sürecin ardından geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla hastalığı tamamen yendiğini duyuran Şimal, eski günlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşıyordu.

Tüm bu zorlu sürecin ardından geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla hastalığı tamamen yendiğini duyuran Şimal, eski günlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşıyordu.

Saçlarının yeniden çıkmaya başladığını gösteren paylaşımlarıyla takipçilerine moral veren ünlü şarkıcı, zaman zaman hastalık sürecinde yaşadıklarını da anlatıyordu. Geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Şimal, “Rutin kontroller. Beyin MR’ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı, ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah” diyerek duygularını paylaşmıştı.

Hastalığı süresince yaşadığı kilo kaybı da gündem olmuştu.

Hastalığı süresince yaşadığı kilo kaybı da gündem olmuştu.

Şarkıcı, kansere karşı verdiği mücadelenin ardından 45 kiloya düştüğünü söyleyerek takipçilerini endişelendirmişti. 

“Evet, siz söylemeden ben söyleyeyim. 45 kiloya düştüm ama yiyorum, merak etmeyin” diyerek sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. 

Ancak Şimal’in son paylaşımı, hastalığı yenen şarkıcının başka bir sağlık problemiyle mücadele ettiğini ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, iki haftadır ağır bir grip geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, iki haftadır ağır bir grip geçirdiğini duyurdu.

“Salgın var. Fena hastaydım, iki haftadır anca toparladım. Çok dikkat edin” sözleriyle takipçilerini uyardı. Yeniden hayata tutunmaya çalışan ve sağlığına kavuşan Şimal’in bu paylaşımı sevenlerini endişelendirdi. 

Ünlü isim bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, sağlık konusunda herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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