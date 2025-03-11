Kanser Yüzünden 45 Kiloya Düşmüştü: İyileşen Şimal Son Halini Paylaşarak Uyardı
Kanser Yüzünden 45 Kiloya Düşmüştü: İyileşen Şimal Son Halini Paylaşarak Uyardı
Şarkıcı Şimal, 2021 yılından beri verdiği kanser mücadelesini kazanmış ve sağlığına kavuşmuştu. Meme kanseri teşhisinin ardından kemoterapi ve radyoterapi gören ünlü şarkıcı, daha sonra beyin tümörüyle savaşmak zorunda kalmıştı.
Geçirdiği zorlu süreçlerin ardından yeniden hayata tutunan Şimal, sık sık takipçileriyle sağlık durumu hakkında paylaşımlar yapıyordu. Ancak ünlü şarkıcının son paylaşımı sevenlerini korkuttu.
Hastalığı yenen Şimal, iki hafta boyunca ağır bir grip geçirdiğini duyurarak takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Magazin dünyasında uzun süredir sağlık mücadelesiyle gündeme gelen isimlerden biri olan Şimal, yıllardır verdiği savaşın sonunda kansere karşı galip gelmişti.
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Tüm bu zorlu sürecin ardından geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla hastalığı tamamen yendiğini duyuran Şimal, eski günlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşıyordu.
Hastalığı süresince yaşadığı kilo kaybı da gündem olmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, iki haftadır ağır bir grip geçirdiğini duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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