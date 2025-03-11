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Paris Moda Haftası'nda Kombinleriyle Göz Kamaştıranları ve Sınıfta Kalanları Mercek Altına Alıyoruz

Paris Moda Haftası'nda Kombinleriyle Göz Kamaştıranları ve Sınıfta Kalanları Mercek Altına Alıyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 15:31

Paris Moda Haftası yine modanın en gösterişli ve en tartışmalı anlarına sahne oldu. Ünlü isimlerin kırmızı halıdaki görünümleri büyük ses getirdi. Göz kamaştıran kombinlerin yanı sıra, göz kanatan seçimler de vardı. 

Balenciaga’dan Chanel’e, Valentino’dan Lacoste’a birçok ünlü marka, dünyaca ünlü isimleri defilelerinde ağırladı. 

Gelin, Paris Moda Haftası’nda kimler ne giymiş, kim şık, kim rüküş hep birlikte bakalım!

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Dünyanın en çok konuşulan moda etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası bu yıl da ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.

Dünyanın en çok konuşulan moda etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası bu yıl da ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.

Ancak her yıl olduğu gibi, bu yıl da bazı kombinler övgü alırken bazıları eleştiri yağmuruna tutuldu. 

Bizler de defilelerde ve sokak stillerinde dikkat çeken ünlüleri mercek altına aldık.

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Gigi Hadid uzun gümüş ve sarı işlemeli elbisesiyle adeta bir peri gibiydi. Ayaklarına kadar uzanan, yere sürünen bu elbise ona muhteşem bir ihtişam katarken, saçlarını sade bırakması ve minimal takılar tercih etmesi çok beğenildi. Gigi, her zamanki gibi zarafet dersi verdi.

Barbara Palvin

Barbara Palvin

Barbara Palvin de Paris Moda Haftası’nda en beğenilen isimlerden biri oldu. Balenciaga defilesine siyahlar içinde ama etkileyici bir kombinle katılan modelle birlikte Alessandra Ambrosio da aynı defiledeydi ve görünümüyle göz kamaştırdı.

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Diğer birçok ünlü isim gibi geceye siyahlar içinde gelen Ambrosio'nun bu kombininin benzerini daha önce Selena Gomez'de de görmüştük. Kime daha çok yakıştığı ise size kalmış.

Adrien Brody

Adrien Brody

Amerikalı aktör Adrien Brody ise beyaz ve krem tonlarındaki kombiniyle katıldı davete. Yakışıklı aktör Paris Moda Haftası'nın belki de sade ama en dikkat çeken ünlü isimleri arasına girdi. 

Ama ayakkabısı bu özel gün için uygun mu onu sizin kararınıza bırakıyoruz.

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Maisie Williams

Maisie Williams

Game of Thrones'in Arya Stark'ı Maisie Williams de davete katılanlar arasındaydı. 27 yaşındaki oyuncu siyah bir elbise tercih etmiş ancak sanki saçı, makyajı ve kombini yaşından fazlaca büyük göstermiş. 

Ne dersiniz?

Chappell Roan

Chappell Roan

Chappell Roan katıldığı davette yine kendine has tarzını konuşturmayı başardı. Sade görmeye alışkın olmadığımız ünlü şarkıcı Paris Moda Haftası'nın en ilgi çekici isimleri arasındaydı.

Jessica Alba

Jessica Alba

Güzel oyuncu Jessica Alba'ya bakalım bir de. Afra Saraçoğlu'ndan pek farklı giyinmeyen Alba siyahlar içindeydi. Takısı ve kemeriyle hafif bir canlandırmaya çalışsa da kombinini Saraçoğlu kadar dikkat çekici olmamış sanki. 🫠 👎

Ice Spice

Ice Spice

Paris Moda Haftası’nda her zaman olduğu gibi bu yıl da bazı kombinler hayal kırıklığı yarattı elbette. Ünlü rapçi Ice Spice mayo elbisesiyle ve beline bağladığı alakasız iple epey cringe duruyor. 🥲

Hande Erçel

Hande Erçel

Gelelim ülkemizdeki ünlülere... Magazinin en çok konuştuğu güzel oyuncumuz Hande Erçel de Paris Moda Haftası'ndaydı. Erçel, Balmain FW25 defilesine katıldığı siyah mini deri elbisesiyle büyük beğeni topladı. Feminen tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kombiniyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Seveni de oldu, eleştiren de. Ancak gerçek şu ki; cesur ve iddialı tarzıyla Paris’te fark yarattı bizce.

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Aslıhan Marlboro

Aslıhan Marlboro

Paris Moda Haftası’nda göz kamaştıran bir diğer ünlümüz de Aslıhan Marlboro oldu. Sadece ama göz alıcı bir kombinle etkinlikte yerini aldı. Siyah bir elbise ve saçına bağladığı yeşil fularla dikkatleri üzerine çekti.

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu ise Balenciaga defilesinde sade ve risksiz tercihiyle dikkat çekti. Siyah deri ceket ve pantolonuyla klasik bir görünüm sergilese de, kimileri onu fazla sıradan buldu. “Paris Moda Haftası’na biraz daha iddialı gelmeliydi” diyenler oldu. Ancak yine de zarif duruşuyla kendine özgü bir tarz yakaladı.

Saraçoğlu'nun bu kombini neden tercih ettiği sorusuna gelecek olursak aslında markaların ünlülere bazen de hazır kombin gönderdiğini unutmayalım. 🤗

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan da Lacoste defilesinde beyaz ceket, beyaz tişört ve etek kombinasyonuyla sadelikten yana oldu. Ancak çizme tercihiyle bazı modaseverlerden olumsuz yorum aldı. “Bu kombinin altına farklı bir ayakkabı daha iyi giderdi” şeklinde eleştiriler de geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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ketenhelva

marlboro ne be 😂 malbora kadının soyadı

houseof

Hande erçel hepsinden iyi görünüyor. Ya absürt ya çok sıradan ya da altına bir şey giymeyi unutanlar var.