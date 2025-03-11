Paris Moda Haftası'nda Kombinleriyle Göz Kamaştıranları ve Sınıfta Kalanları Mercek Altına Alıyoruz
Paris Moda Haftası'nda Kombinleriyle Göz Kamaştıranları ve Sınıfta Kalanları Mercek Altına Alıyoruz
Paris Moda Haftası yine modanın en gösterişli ve en tartışmalı anlarına sahne oldu. Ünlü isimlerin kırmızı halıdaki görünümleri büyük ses getirdi. Göz kamaştıran kombinlerin yanı sıra, göz kanatan seçimler de vardı.
Balenciaga’dan Chanel’e, Valentino’dan Lacoste’a birçok ünlü marka, dünyaca ünlü isimleri defilelerinde ağırladı.
Gelin, Paris Moda Haftası’nda kimler ne giymiş, kim şık, kim rüküş hep birlikte bakalım!
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Dünyanın en çok konuşulan moda etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası bu yıl da ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.
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Gigi Hadid
Barbara Palvin
Alessandra Ambrosio
Adrien Brody
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Maisie Williams
Chappell Roan
Jessica Alba
Ice Spice
Hande Erçel
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Aslıhan Marlboro
Afra Saraçoğlu
Duygu Özaslan
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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marlboro ne be 😂 malbora kadının soyadı
Hande erçel hepsinden iyi görünüyor. Ya absürt ya çok sıradan ya da altına bir şey giymeyi unutanlar var.