Paris Moda Haftası'nda Kombinleriyle Göz Kamaştıranları ve Sınıfta Kalanları Mercek Altına Alıyoruz

Paris Moda Haftası yine modanın en gösterişli ve en tartışmalı anlarına sahne oldu. Ünlü isimlerin kırmızı halıdaki görünümleri büyük ses getirdi. Göz kamaştıran kombinlerin yanı sıra, göz kanatan seçimler de vardı.

Balenciaga’dan Chanel’e, Valentino’dan Lacoste’a birçok ünlü marka, dünyaca ünlü isimleri defilelerinde ağırladı.

Gelin, Paris Moda Haftası’nda kimler ne giymiş, kim şık, kim rüküş hep birlikte bakalım!