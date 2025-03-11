Ferdi Tayfur'un En Büyük Torununu Hiç Görmüş müydünüz? Meğer Babasının İsmini Vermiş
Ferdi Tayfur'un En Büyük Torununu Hiç Görmüş müydünüz? Meğer Babasının İsmini Vermiş
Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sonrası mirası ve çocuklarıyla ilgili gelişmeler gündemden düşmezken, şimdi de en büyük torunu gündeme geldi.
Ferdi Tayfur’un, yıllar önce böbreğini aldığı oğlu Timur Turanbayburt, oğluyla bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
İşte Ferdi Tayfur’un en büyük torunu Ferdi..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferdi Tayfur uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferdi Tayfur’un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyetnamesi, ölümünden kısa süre sonra Marmaris Adliyesi’nde açıklandı.
Babasına böbreğini bağışlayan Timur Turanbayburt, uzun süre sessiz kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ferdi Tayfur’un en büyük torunu Ferdi de gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın