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Ferdi Tayfur'un En Büyük Torununu Hiç Görmüş müydünüz? Meğer Babasının İsmini Vermiş

Ferdi Tayfur'un En Büyük Torununu Hiç Görmüş müydünüz? Meğer Babasının İsmini Vermiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 13:11

Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sonrası mirası ve çocuklarıyla ilgili gelişmeler gündemden düşmezken, şimdi de en büyük torunu gündeme geldi. 

Ferdi Tayfur’un, yıllar önce böbreğini aldığı oğlu Timur Turanbayburt, oğluyla bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. 

İşte Ferdi Tayfur’un en büyük torunu Ferdi..

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Ferdi Tayfur uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

Ferdi Tayfur uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören sanatçı 2 Ocak’ta hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur’un ölümüyle birlikte mirası, çocukları ve hayatına dair bilinmeyen detaylar da gündeme gelmeye başladı. Ünlü sanatçı 4 ayrı birliktelikten 5 çocuk sahibiydi. Ancak bu çocuklarından bazılarıyla arası bozuktu.

Yıllar önce büyük oğlu Timur Turanbayburt’tan böbrek nakli alan Ferdi Tayfur’un ölmeden önce oğluyla arası bozulmuştu.

Timur Turanbayburt, babasının kendisine küs gittiğini ve aralarını açan kişilerin olduğunu belirterek sert açıklamalarda bulundu. Bir dönem sosyal medya hesabından “Böbreği geri ver” dediği iddia edilen bir paylaşım ortaya çıksa da Turanbayburt bu iddiaları yalanladı.

Ferdi Tayfur’un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyetnamesi, ölümünden kısa süre sonra Marmaris Adliyesi’nde açıklandı.

Ferdi Tayfur’un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyetnamesi, ölümünden kısa süre sonra Marmaris Adliyesi’nde açıklandı.

Vasiyete göre sanatçı mirasının bir kısmını hayır kurumlarına bağışladı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul Fatih’teki bir dairesi Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Çınarcık Esenköy’deki sekiz villa LÖSEV’e, Bolu Mudurnu’daki bir dairesi ise TSK’ya bırakıldı.

Sanatçının geri kalan mal varlıkları ise çocukları, torunları ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt arasında paylaştırıldı. Tayfur’un İstanbul, Adana ve Marmaris’te toplam 80 daire ve 7 villa olmak üzere 87 gayrimenkulü bulunduğu ve mirasının yaklaşık 3 milyar lira olduğu öğrenildi. Bunun yanında sanatçının müzik ve telif haklarından yılda ortalama 35 milyon TL gelir elde edildiği belirtildi.

Ancak vasiyette isimleri yer almayan Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, avukatları aracılığıyla vasiyetin iptali için dava açtı. Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu duyurdu.

Babasına böbreğini bağışlayan Timur Turanbayburt, uzun süre sessiz kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Babasına böbreğini bağışlayan Timur Turanbayburt, uzun süre sessiz kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisinin sosyal medya hesabını ele geçirerek babasına düşman gibi gösterildiğini iddia eden Turanbayburt, yaşananların ardından büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. “Ben kendi isteğimle gidip babam yaşasın diye böbreğimi verdim, ama hakkımda asılsız iddialar ortaya atıldı” diyerek tepki gösterdi.

Ferdi Tayfur’un diğer çocukları arasında da miras konusu nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt’un yaşananlara çok üzüldüğünü ve bazı şeyleri yeni öğrendiğini söyleyerek “Ağabeyim açıklama yapacak” dedi.

Tuğçe Tayfur'un açıklamalarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ferdi Tayfur’un en büyük torunu Ferdi de gündeme geldi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ferdi Tayfur’un en büyük torunu Ferdi de gündeme geldi.

Babası Timur Turanbayburt’un yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken torun, sanatçının Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadından dünyaya gelen Timur Turanbayburt’un oğlu. Yani Ferdi Tayfur’un ilk ve en büyük torunu.

Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra çocukları arasındaki miras krizi giderek büyürken yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren torununun gündeme gelmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki sizce babasına ve dedesine benziyor mu? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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