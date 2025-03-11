Ferdi Tayfur'un En Büyük Torununu Hiç Görmüş müydünüz? Meğer Babasının İsmini Vermiş

Vasiyete göre sanatçı mirasının bir kısmını hayır kurumlarına bağışladı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul Fatih’teki bir dairesi Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Çınarcık Esenköy’deki sekiz villa LÖSEV’e, Bolu Mudurnu’daki bir dairesi ise TSK’ya bırakıldı.

Sanatçının geri kalan mal varlıkları ise çocukları, torunları ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt arasında paylaştırıldı. Tayfur’un İstanbul, Adana ve Marmaris’te toplam 80 daire ve 7 villa olmak üzere 87 gayrimenkulü bulunduğu ve mirasının yaklaşık 3 milyar lira olduğu öğrenildi. Bunun yanında sanatçının müzik ve telif haklarından yılda ortalama 35 milyon TL gelir elde edildiği belirtildi.

Ancak vasiyette isimleri yer almayan Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, avukatları aracılığıyla vasiyetin iptali için dava açtı. Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu duyurdu.