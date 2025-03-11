Devrim Özkan'ın Yeni Sevgilisi Tam 2,06 Metre: Eski Sevgilisi ile Aralarındaki Boy Farkı Olay Oldu
Devrim Özkan'ın Yeni Sevgilisi Tam 2,06 Metre: Eski Sevgilisi ile Aralarındaki Boy Farkı Olay Oldu
Ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Biz onu 2023’ten beri Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile görmeye alışmıştık. Bir küs bir barış derken en son noktayı koymuşlardı.
Özkan’ın adı bu kez bambaşka biriyle anılıyor. Hem de futbol değil, basketbol dünyasından biriyle. Adı son olarak basketbolcu Luka Brajkovic ile anılan güzel oyuncunun kalbini çalan gerçek kişi ortaya çıktı.
İşte Devrim Özkan’ın gerçek aşkı!
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Biz onu Vuslat, Ne Gemiler Yaktım ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerinden tanıyoruz.
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Son dönemde magazin gündeminin değişmez konularından biri olan Özkan, geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.
Ancak asıl bomba şimdi patladı! Devrim Özkan, aşkı bambaşka bir spor dalında buldu.
Meğer Özkan, aşkı Darüşşafaka forması giyen Mahir Ağva’da bulmuş.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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