Devrim Özkan'ın Yeni Sevgilisi Tam 2,06 Metre: Eski Sevgilisi ile Aralarındaki Boy Farkı Olay Oldu

Ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Biz onu 2023’ten beri Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile görmeye alışmıştık. Bir küs bir barış derken en son noktayı koymuşlardı.

Özkan’ın adı bu kez bambaşka biriyle anılıyor. Hem de futbol değil, basketbol dünyasından biriyle. Adı son olarak basketbolcu Luka Brajkovic ile anılan güzel oyuncunun kalbini çalan gerçek kişi ortaya çıktı.

İşte Devrim Özkan’ın gerçek aşkı!