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Devrim Özkan'ın Yeni Sevgilisi Tam 2,06 Metre: Eski Sevgilisi ile Aralarındaki Boy Farkı Olay Oldu

Devrim Özkan'ın Yeni Sevgilisi Tam 2,06 Metre: Eski Sevgilisi ile Aralarındaki Boy Farkı Olay Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 11:04

Ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Biz onu 2023’ten beri Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile görmeye alışmıştık. Bir küs bir barış derken en son noktayı koymuşlardı.

Özkan’ın adı bu kez bambaşka biriyle anılıyor. Hem de futbol değil, basketbol dünyasından biriyle. Adı son olarak basketbolcu Luka Brajkovic ile anılan güzel oyuncunun kalbini çalan gerçek kişi ortaya çıktı. 

İşte Devrim Özkan’ın gerçek aşkı!

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Biz onu Vuslat, Ne Gemiler Yaktım ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerinden tanıyoruz.

Biz onu Vuslat, Ne Gemiler Yaktım ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerinden tanıyoruz.

Ama Devrim Özkan sadece başarılı oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle, sosyal medya paylaşımlarıyla ve en önemlisi çalkantılı aşk hayatıyla da sık sık magazin manşetlerine konuk oluyor.

Son dönemde magazin gündeminin değişmez konularından biri olan Özkan, geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.

Son dönemde magazin gündeminin değişmez konularından biri olan Özkan, geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.

2023’te büyük bir aşk yaşayan çift 2024’e de birlikte girmiş ancak bu mutluluk uzun soluklu olmamıştı. Torreira, Özkan’ı ailesiyle tanıştırmak için Uruguay’a götürmüş, bu hamle ikiliyi evlilik yoluna sokacak mı sorularını akıllara getirmişti. Ama hesaplar tutmadı, işler beklendiği gibi gitmedi. Çift yollarını tamamen ayırdı ve birbirlerini sosyal medyada da sildi.

Özkan, bu ayrılıktan sonra bir süre sessizliğini korudu ancak geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir açıklamayla eski aşkına ince bir gönderme yapmıştı.  “Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme. O haddi kimseye verme.” demiş, bu sözler Torreira’ya açık bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Ancak asıl bomba şimdi patladı! Devrim Özkan, aşkı bambaşka bir spor dalında buldu.

Ancak asıl bomba şimdi patladı! Devrim Özkan, aşkı bambaşka bir spor dalında buldu.

Bir süredir adı basketbolcu Luka Brajkovic ile anılıyordu. Sosyal medyada takipleşmeleri, Özkan’ın Sevgililer Günü’nde yaptığı çiçekli paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi. Ancak gerçek bambaşkaymış.

Meğer Özkan, aşkı Darüşşafaka forması giyen Mahir Ağva’da bulmuş.

Meğer Özkan, aşkı Darüşşafaka forması giyen Mahir Ağva’da bulmuş.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre çift arkadaş ortamında tanıştı ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Daha önce adı Hafsanur Sancaktutan ve Sümeyye Aydoğan ile anılan başarılı basketbolcu şimdi Devrim Özkan’la gündemde.

Ancak asıl şaşırtan şey eski ve yeni sevgili arasındaki devasa boy farkı oldu! Lucas Torreira 1.66 metre boyunda, Mahir Ağva ise tam 2.06 metre! Aradaki 40 cm’lik fark dikkat çekti.

Özkan ve Ağva henüz aşklarını resmi olarak ilan etmedi ancak yakın çevrelerinin söylediklerine göre ikili oldukça mutlu. Şimdilik kameralardan uzak kalmayı tercih etseler de, iddialar doğruyla, gerçekten aşk yaşıyorlarsa yakın zamanda birlikte görüntülenmeleri an meselesi. Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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