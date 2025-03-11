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Berdan Mardini Kıllarla Bitmeyen Savaşını İtiraf Etti: "Fakirken Ağdacıya Gidiyordum"

Berdan Mardini Kıllarla Bitmeyen Savaşını İtiraf Etti: "Fakirken Ağdacıya Gidiyordum"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 11:47

Kıllarla başı dertte olan ünlü türkücü Berdan Mardini, katıldığı Pınar Kerimoğlu’yla Sor Sohbet programında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Fakirlik döneminde epilasyona gidemediğini, bu yüzden ağdacılara koştuğunu anlatan Mardini, kıldan nefret ettiğini söyledi. 

Ünlü türkücü, “1 milyon 360 seans yaptım, hala kıl var!” diyerek esprili bir şekilde dert yandı. Estetik operasyonlarından özel hayatına, romantik anılarından giyim tarzına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Mardini, izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Gelin açıklamalarına birlikte bakalım.

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Müzik kariyerinin yanında ticarete de atılan ve gül yetiştiriciliği işine giren Berdan Mardini, her zaman olduğu gibi ilginç açıklamalarıyla magazin gündemine damgasını vurdu.

Müzik kariyerinin yanında ticarete de atılan ve gül yetiştiriciliği işine giren Berdan Mardini, her zaman olduğu gibi ilginç açıklamalarıyla magazin gündemine damgasını vurdu.

46 yaşındaki türkücü uzun bir süre önce gül işine girdiğini duyurmuştu. Yaptığı paylaşımda da duygularını şu sözlerle ifade etmişti: 

'Her şey bir hayalle başladı benim için. Köyüme, memleketime, ülkeme faydalı olabilmek için 7 yıl önce attığım bu adımla acısıyla tatlısıyla bu günlere geldim. Hasat için geldiğim bu günlerdeki yaşadığım gururu ve mutluluğu anlatamam. Her geçen sene aldığımız verim daha da yukarı çıkarak büyüyor. Daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak ve insanların hayatına dokunmak için verdiğim bu mücadeleye devam edeceğim. Bu güzel güllerin büyük emeklerle işlenip, 100’ü aşkın ürüne dönüştürerek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 🌷'

Kendine has tarzı, sosyal medya pozları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan ünlü türkücü bu kez Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programında estetik ve bakım takıntısını anlattı.

Kendine has tarzı, sosyal medya pozları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan ünlü türkücü bu kez Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programında estetik ve bakım takıntısını anlattı.

Berdan Mardini’nin kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Kolay ile mutlu bir birlikteliği olduğu biliniyor. Sosyal medyada sık sık romantik paylaşımlar yapan çift, takipçileri tarafından yakından izleniyor. Hal böyle olunca Pınar Kerimoğlu da bu aşkla ilgili sorular sormayı ihmal etmedi.

Programda “Romantik bir adam mısınız?” sorusuna ilginç bir cevap veren Mardini, şu açıklamayı yaptı:

Kadınlar Günü’nde hayat arkadaşıma gül aldım ama parasını sevgilim Dilara ödedi. Gülü alırken yanıma para almayı unutmuşum, kasada fark ettim. O yüzden onun kartından çektirdim. Yani romantik bir adamım ama biraz da komiğim.”

Berdan Mardini’nin en çok konuşulan açıklaması ise hiç şüphesiz kıllarla ilgili itirafı oldu.

Berdan Mardini’nin en çok konuşulan açıklaması ise hiç şüphesiz kıllarla ilgili itirafı oldu.

Kendisine yöneltilen estetik sorularına oldukça açık yüreklilikle yanıt veren Mardini, burun estetiği ve botoks yaptırdığını kabul etti.

“Burnum kemerliydi, onu düzelttirdim. Bir de botoks yaptırıyorum. Ama başka estetiğim yok.” diyen Mardini, esas bombayı kıllar konusunda patlattı.

“Kıl sevmiyorum çok kıllıydım çünkü. Kıldan nefret ediyorum! Ağdacıya gidip ağdacıya çektiriyordum. Şöhret olunca lazere gittim belki daha az acır diye. Ama acısı hemen hemen aynı. Tam 1 milyon 360 seans yaptım, hala kıl var! Alıyorum, çıkıyor. alıyorum, yine çıkıyor. Göğsümde bile vardı, hepsini aldık ama hala çıkıyor!”

İşte o güldüren anlar:

Mardini’nin tarzı da sık sık eleştiriliyor. Sosyal medyada bazı takipçileri ünlü türkücünün kombinlerini fazla abartılı buluyor. Ancak Mardini bu konuda da oldukça net konuştu:

Mardini’nin tarzı da sık sık eleştiriliyor. Sosyal medyada bazı takipçileri ünlü türkücünün kombinlerini fazla abartılı buluyor. Ancak Mardini bu konuda da oldukça net konuştu:

“Vizyonu geniş olmayan insanlar ne giydiğime önem veriyorlar. Benim bir giyinme sınırım var. Ben türkücüyüm. Sosyal medyama baksınlar, birçok yer gezdim. Ben 400 kadına istihdam sağlamış biriyim. Böyle yorum yapanlar bu ülke için ne yapmış? Şarkı söylemek çok kolay. Ben kendimi ülkeme sorumlu hissettiğim için gül işine girdim..”

Müzik camiasında kopyalanan kliplerden de dert yanan Berdan Mardini, Türkiye’de müzik dünyasında özgün işlerin az yapıldığını ve sürekli yurt dışından içeriklerin kopyalandığını belirtti. “Biz kopyayı bile yaparken aşırıya kaçıyoruz.” diyerek bu konudaki eleştirilerini de dile getirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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