Berdan Mardini Kıllarla Bitmeyen Savaşını İtiraf Etti: "Fakirken Ağdacıya Gidiyordum"
Berdan Mardini Kıllarla Bitmeyen Savaşını İtiraf Etti: "Fakirken Ağdacıya Gidiyordum"
Kıllarla başı dertte olan ünlü türkücü Berdan Mardini, katıldığı Pınar Kerimoğlu’yla Sor Sohbet programında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Fakirlik döneminde epilasyona gidemediğini, bu yüzden ağdacılara koştuğunu anlatan Mardini, kıldan nefret ettiğini söyledi.
Ünlü türkücü, “1 milyon 360 seans yaptım, hala kıl var!” diyerek esprili bir şekilde dert yandı. Estetik operasyonlarından özel hayatına, romantik anılarından giyim tarzına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Mardini, izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı.
Gelin açıklamalarına birlikte bakalım.
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Müzik kariyerinin yanında ticarete de atılan ve gül yetiştiriciliği işine giren Berdan Mardini, her zaman olduğu gibi ilginç açıklamalarıyla magazin gündemine damgasını vurdu.
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Kendine has tarzı, sosyal medya pozları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan ünlü türkücü bu kez Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programında estetik ve bakım takıntısını anlattı.
Berdan Mardini’nin en çok konuşulan açıklaması ise hiç şüphesiz kıllarla ilgili itirafı oldu.
İşte o güldüren anlar:
Mardini’nin tarzı da sık sık eleştiriliyor. Sosyal medyada bazı takipçileri ünlü türkücünün kombinlerini fazla abartılı buluyor. Ancak Mardini bu konuda da oldukça net konuştu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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