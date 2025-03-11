Berdan Mardini Kıllarla Bitmeyen Savaşını İtiraf Etti: "Fakirken Ağdacıya Gidiyordum"

Berdan Mardini’nin kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Kolay ile mutlu bir birlikteliği olduğu biliniyor. Sosyal medyada sık sık romantik paylaşımlar yapan çift, takipçileri tarafından yakından izleniyor. Hal böyle olunca Pınar Kerimoğlu da bu aşkla ilgili sorular sormayı ihmal etmedi.

Programda “Romantik bir adam mısınız?” sorusuna ilginç bir cevap veren Mardini, şu açıklamayı yaptı:

“Kadınlar Günü’nde hayat arkadaşıma gül aldım ama parasını sevgilim Dilara ödedi. Gülü alırken yanıma para almayı unutmuşum, kasada fark ettim. O yüzden onun kartından çektirdim. Yani romantik bir adamım ama biraz da komiğim.”