Sahada Rakiplerini, Aşkta Sevgilisini Etkiliyor: NBA Yıldızı Alperen Şengün'den Romantik Jest

Alperen’in bu başarısı aslında uzun yıllara dayanan sıkı bir çalışmanın ürünü. 2002 yılında Giresun’da dünyaya gelen Şengün, çocuk yaşlardan itibaren basketbolun içinde büyüdü.

İlk olarak Banvit altyapısında kendini gösteren yetenekli oyuncu, henüz 16 yaşındayken profesyonel kariyerine adım attı. Bandırma Kırmızı ve ardından Beşiktaş formalarıyla büyük bir çıkış yakalayan Alperen, 2021 NBA Draft’ında Houston Rockets tarafından seçildi. O günden beri her geçen gün daha da gelişerek ligde adını duyurmayı başardı.