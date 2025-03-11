onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Sahada Rakiplerini, Aşkta Sevgilisini Etkiliyor: NBA Yıldızı Alperen Şengün'den Romantik Jest

Sahada Rakiplerini, Aşkta Sevgilisini Etkiliyor: NBA Yıldızı Alperen Şengün'den Romantik Jest

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 16:21

NBA All-Star’ı Alperen Şengün sadece sahada değil özel hayatında da zirvedeç Sevgilisi Hannah Cherry için hazırladığı doğum günü sürprizi sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Gelin, milli yıldızın başarıları ve romantik jestiyle nasıl adından söz ettirdiğine birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Alperen Şengün, kariyerinde tarihi bir başarıya imza attı.

Türk basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Alperen Şengün, kariyerinde tarihi bir başarıya imza attı.

Houston Rockets forması giyen milli yıldız, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilerek bu onuru yaşayan ikinci Türk basketbolcu oldu. Mehmet Okur’un 2007’de All-Star seçilmesinin ardından uzun yıllardır beklenen bu başarı, Türk basketbolseverlerini gururlandırdı.

22 yaşındaki Şengün, NBA’de sergilediği performansla takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

22 yaşındaki Şengün, NBA’de sergilediği performansla takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Alperen’in bu başarısı aslında uzun yıllara dayanan sıkı bir çalışmanın ürünü. 2002 yılında Giresun’da dünyaya gelen Şengün, çocuk yaşlardan itibaren basketbolun içinde büyüdü. 

İlk olarak Banvit altyapısında kendini gösteren yetenekli oyuncu, henüz 16 yaşındayken profesyonel kariyerine adım attı. Bandırma Kırmızı ve ardından Beşiktaş formalarıyla büyük bir çıkış yakalayan Alperen, 2021 NBA Draft’ında Houston Rockets tarafından seçildi. O günden beri her geçen gün daha da gelişerek ligde adını duyurmayı başardı.

Son olarak 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilmesi onun sadece Türkiye’de değil dünya çapında da saygı gören bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Son olarak 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilmesi onun sadece Türkiye’de değil dünya çapında da saygı gören bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Ancak başarılı sporcu sadece sahadaki yetenekleriyle değil, özel hayatındaki mutluluğuyla da gündemimizde. Alperen Şengün, kariyerindeki başarılarını özel hayatına da yansıtan isimlerden biri. Uzun süredir Hannah Cherry ile aşk yaşayan milli basketbolcu, sevgilisi için romantik bir doğum günü sürprizi hazırlayarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

NBA yıldızı, Hannah Cherry’nin doğum günü için büyük bir kutlama organize etti.

NBA yıldızı, Hannah Cherry’nin doğum günü için büyük bir kutlama organize etti.

Yakın dostlarının katıldığı özel partide Cherry adeta mutluluktan havalara uçtu. Hannah Cherry, doğum gününde yaşadığı bu unutulmaz anları sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Şengün ve Cherry’nin romantik anlarına “Hannah Şengün” ve “yenge” yorumları da geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın