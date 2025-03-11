Sahada Rakiplerini, Aşkta Sevgilisini Etkiliyor: NBA Yıldızı Alperen Şengün'den Romantik Jest
Sahada Rakiplerini, Aşkta Sevgilisini Etkiliyor: NBA Yıldızı Alperen Şengün'den Romantik Jest
NBA All-Star’ı Alperen Şengün sadece sahada değil özel hayatında da zirvedeç Sevgilisi Hannah Cherry için hazırladığı doğum günü sürprizi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gelin, milli yıldızın başarıları ve romantik jestiyle nasıl adından söz ettirdiğine birlikte bakalım.
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Türk basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Alperen Şengün, kariyerinde tarihi bir başarıya imza attı.
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22 yaşındaki Şengün, NBA’de sergilediği performansla takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Son olarak 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilmesi onun sadece Türkiye’de değil dünya çapında da saygı gören bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
NBA yıldızı, Hannah Cherry’nin doğum günü için büyük bir kutlama organize etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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