Beyninde Tümör Görülmüştü: Şarkıcı Şimal ‘Gözyaşlarımı Tutamıyorum’ Diyerek Dökülen Saçlarını Paylaştı!
Beyninde Tümör Görülmüştü: Şarkıcı Şimal ‘Gözyaşlarımı Tutamıyorum’ Diyerek Dökülen Saçlarını Paylaştı!
Daha önce meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, bir süre önce önce sosyal medya hesabından beyninde tümör olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise gözyaşlarını tutamayarak saçlarının döküldüğü anları paylaştı. 👇
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Magazin dünyasında kariyeri ve sahneleri ile ön planda olan şarkıcı Şimal, güçlü sesiyle tanıdığımız ünlü isimlerden biri.
Son dönemlerde geçirmiş olduğu rahatsızlıklarla gündeme gelen Şimal, daha önce meme kanserini yenmişti.
2 yıl önce yakalandığı meme kanserinden sonra uzun bir tedavi süreci geçiren Şimal, kanseri yendiğinde 'Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim'' demişti.
Rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal'in bu kez de beyninde tümör tespit edilmişti.
Bu üzücü haberi sevenleriyle sosyal medya hesabından bu şekilde paylaşmıştı.👇
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Ameliyatı başarıyla geçen Şimal'den ilk fotoğraf gelmişti.👇
Şimdi ise bu sürece dair en zor zamanları geçiren Şimal, gözyaşlarını tutamayarak paylaştı.👇
Şimal'e bu süreçte acil şifalar diliyoruz.
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Yıllar önce Eskişehir Club 222 de sahne alırdı,bir kez dinleme fırsatım olmuştu,sahnesi ve sesi gerçekten çok başarılıdır,çok da alçakgönüllüdür.İlk kansere ... Devamını Gör