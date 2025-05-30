Merve Özbey ve Derya Uluğ 39 Yaşında Kansere Yenik Düşen Dostları Şimal'e Gözyaşları İçinde Veda Etti

Güçlü sesi, pozitif duruşu ve hayat dolu enerjisiyle hafızalara kazınan Şimal'in vefat haberi, hem sanat camiasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Şimal, bu zorlu süreçte her zaman mücadeleci ruhunu ortaya koymuştu. Paylaşımlarıyla hem sevenlerine umut olmuş, hem de yaşama ne kadar sıkı tutunduğunu göstermişti. Özellikle tedavi sürecinde saçlarını kaybettiği anları dahi tebessümle paylaşan ismin savaşı birçok kişiye ilham olmuştu.