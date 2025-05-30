Merve Özbey ve Derya Uluğ 39 Yaşında Kansere Yenik Düşen Dostları Şimal'e Gözyaşları İçinde Veda Etti
Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, 39 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi duyururken sanat camiası yasa boğuldu. Erken yaşta kansere yenik düşen ismi son yolculuğunda Merve Özbey, Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç yalnız bırakmadı.
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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Şimal, uzun süredir devam eden kanser tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu.
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Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulmasının ardından zorlu bir tedavi sürecine girmişti.
Şarkıcının eşinin "Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.' notuyla paylaştığı haber sonrası dostları da hüzne boğuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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