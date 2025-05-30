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Merve Özbey ve Derya Uluğ 39 Yaşında Kansere Yenik Düşen Dostları Şimal'e Gözyaşları İçinde Veda Etti

Merve Özbey ve Derya Uluğ 39 Yaşında Kansere Yenik Düşen Dostları Şimal'e Gözyaşları İçinde Veda Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2025 - 17:36

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, 39 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi duyururken sanat camiası yasa boğuldu. Erken yaşta kansere yenik düşen ismi son yolculuğunda Merve Özbey, Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç yalnız bırakmadı.

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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Şimal, uzun süredir devam eden kanser tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Şimal, uzun süredir devam eden kanser tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu.

Güçlü sesi, pozitif duruşu ve hayat dolu enerjisiyle hafızalara kazınan Şimal'in vefat haberi, hem sanat camiasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Şimal, bu zorlu süreçte her zaman mücadeleci ruhunu ortaya koymuştu. Paylaşımlarıyla hem sevenlerine umut olmuş, hem de yaşama ne kadar sıkı tutunduğunu göstermişti. Özellikle tedavi sürecinde saçlarını kaybettiği anları dahi tebessümle paylaşan ismin savaşı birçok kişiye ilham olmuştu.

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulmasının ardından zorlu bir tedavi sürecine girmişti.

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulmasının ardından zorlu bir tedavi sürecine girmişti.

Hastalık bitti” dediği anda, 2024 yılında rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edildi. Şimal, 8 saat süren zorlu bir beyin ameliyatını atlatmasının ardından 4 Mayıs'ta yeniden hastanede tedavi görmeye başladı. 

Sevenleri dualarla iyileşmesini beklerken, bugün sabah saatlerinde eşi tarafından yapılan açıklamayla imalin 39 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Şarkıcının eşinin "Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.' notuyla paylaştığı haber sonrası dostları da hüzne boğuldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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