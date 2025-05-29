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Hakkında Çıkan "Beyninde Tümör Var" İddialarına Elçin Sangu'dan Cevap Gecikmedi: "Yakınlarım Endişeleniyor"

Hakkında Çıkan "Beyninde Tümör Var" İddialarına Elçin Sangu'dan Cevap Gecikmedi: "Yakınlarım Endişeleniyor"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2025 - 13:42

Elçin Sangu’nun sağlık sorunları yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak güzel oyuncu söylentilere sosyal medyadan sert bir dille cevap verdi.

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Kırmızı saçlarıyla kalbimizi çalan Elçin Sangu’nun sağlık sorunları yaşadığı, hatta beyninde bir kitle olduğu yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı.

Kırmızı saçlarıyla kalbimizi çalan Elçin Sangu’nun sağlık sorunları yaşadığı, hatta beyninde bir kitle olduğu yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada yayılan “beyninde kitle bulundu” ve “yurt dışında tedavi görüyor” iddiaları bir anda ortalığı karıştırdı. Ünlü oyuncunun hayranları endişelerini dile getirirken Elçin Sangu haberlere ateş püskürdü.

Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstüdağ'ın Elçin Sangu'nun sağlık sorunları yaşadığı hakkındaki iddiaları gündeme oturdu.

Sangu çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıkalama bulundu.

Sangu çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıkalama bulundu.
twitter.com

'Daha önce burdan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim bu söylentiler doğru değil, sağlığım çok yerinde ,insanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım.Lütfen tekrar rica ediyorum gayet ulaşılabilir bir kişiyim ,bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz haberinize.Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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