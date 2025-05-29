Hakkında Çıkan "Beyninde Tümör Var" İddialarına Elçin Sangu'dan Cevap Gecikmedi: "Yakınlarım Endişeleniyor"
Elçin Sangu’nun sağlık sorunları yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak güzel oyuncu söylentilere sosyal medyadan sert bir dille cevap verdi.
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Kırmızı saçlarıyla kalbimizi çalan Elçin Sangu’nun sağlık sorunları yaşadığı, hatta beyninde bir kitle olduğu yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı.
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Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstüdağ'ın Elçin Sangu'nun sağlık sorunları yaşadığı hakkındaki iddiaları gündeme oturdu.
Sangu çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıkalama bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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