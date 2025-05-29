Bahar Dizisinin Başrolü Demet Evgar'ın Ekip Yemeğinde "Ümit Hırsızı" Performansıyla Coştuğu Anlar Olay Oldu!
Bahar dizisinin sezon finali sonrası ekip yemeğinde eğlenceli anlar yaşandı! Başrol Demet Evgar masanın üzerine çıkıp Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' parçasını seslendirdiği anlarla gündeme oturdu. Hem oyunculuğuyla hem de enerjisiyle gündem olan Evgar'a beğeni ve yorum yağdı.
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu sezon da ekranlara damgasını vurdu! Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran dizi, izleyiciyi yeni bölümleriyle hem güldürdü hem ağlattı.
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Bu sezonun açık ara en çok konuşulan dizilerinden biri olan Bahar sezon finaliyle izleyiciyi koltuğa çiviledi!
Ekip yemeğinde de başrol Demet Evgar oldu! Masanın üstüne çıkıp Bülent Ersoy'un "Ümit Hırsızı" şarkısını söyleyen isim enerjisiyle çok beğenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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