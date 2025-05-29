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Bahar Dizisinin Başrolü Demet Evgar'ın Ekip Yemeğinde "Ümit Hırsızı" Performansıyla Coştuğu Anlar Olay Oldu!

Bahar Dizisinin Başrolü Demet Evgar'ın Ekip Yemeğinde "Ümit Hırsızı" Performansıyla Coştuğu Anlar Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2025 - 12:54

Bahar dizisinin sezon finali sonrası ekip yemeğinde eğlenceli anlar yaşandı! Başrol Demet Evgar masanın üzerine çıkıp Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' parçasını seslendirdiği anlarla gündeme oturdu.  Hem oyunculuğuyla hem de enerjisiyle gündem olan Evgar'a beğeni ve yorum yağdı.

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu sezon da ekranlara damgasını vurdu! Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran dizi, izleyiciyi yeni bölümleriyle hem güldürdü hem ağlattı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu sezon da ekranlara damgasını vurdu! Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran dizi, izleyiciyi yeni bölümleriyle hem güldürdü hem ağlattı.

Canlandırdığı Bahar karakteriyle adeta izleyiciyi ekrana kitleyen Demet Evgar, rolüyle her hafta yeni bölümlerin iple çekilmesine neden oluyor. Karakterin geçirdiği değişim, yaşadığı çatışmalar, izleyiciyi kendine çekerken dizinin oyuncu kadrosu da ayrı seviliyor.

Bu sezonun açık ara en çok konuşulan dizilerinden biri olan Bahar sezon finaliyle izleyiciyi koltuğa çiviledi!

Bu sezonun açık ara en çok konuşulan dizilerinden biri olan Bahar sezon finaliyle izleyiciyi koltuğa çiviledi!

Hem reytinglerde hem sosyal medyada rüzgar gibi esen dizi, Demet Evgar’ın güçlü oyunculuğu ve etkileyici senaryosuyla gönülleri fethetti. Final bölümü ise tam bir duygu seliydi!

Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılması seyircilerde büyük şaşkınlık yaratırken geçtiğimiz gün ekip yemeği düzenlendi.

Ekip yemeğinde de başrol Demet Evgar oldu! Masanın üstüne çıkıp Bülent Ersoy'un "Ümit Hırsızı" şarkısını söyleyen isim enerjisiyle çok beğenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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