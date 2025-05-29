As Bayrakları: Cannes'a Damga Vuran Hande Erçel Bella Hadid'i Solladı, Markaya Milyon Dolarlar Kazandırdı!
Kaynak: https://lefty.io/blog/top-cannes-infl...
Hande Erçel, 2025 Cannes Film Festivali'nde sadece kırmızı halıdaki şıklığıyla değil, dijital dünyadaki etkisiyle de adından söz ettirdi. Influencer pazarlama platformu Lefty'nin verilerine göre, Cannes'da en fazla erişim sağlayan global isimler arasında 2. sırada yer aldı. Bu başarı, Bella Hadid gibi dünya çapında tanınan isimleri geride bırakmasını sağladı!
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Hande Erçel, 2025 Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy göstermiş, Giambattista Valli imzalı toz pembe elbisesiyle başlayarak üç gün boyunca magazinin gözdesi olmuştu.
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Hande Erçel, sadece kırmızı halı şıklığıyla ülkemizde değil globaldeki başarısıyla da fırtına gibi esti!
Bella Hadid'i sollayarak dünya çapındaki birçok ismi geçen Hande Erçel ülkemizi global platformlarda temsil etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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