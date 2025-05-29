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As Bayrakları: Cannes'a Damga Vuran Hande Erçel Bella Hadid'i Solladı, Markaya Milyon Dolarlar Kazandırdı!

As Bayrakları: Cannes'a Damga Vuran Hande Erçel Bella Hadid'i Solladı, Markaya Milyon Dolarlar Kazandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2025 - 11:00

Hande Erçel, 2025 Cannes Film Festivali'nde sadece kırmızı halıdaki şıklığıyla değil, dijital dünyadaki etkisiyle de adından söz ettirdi. Influencer pazarlama platformu Lefty'nin verilerine göre, Cannes'da en fazla erişim sağlayan global isimler arasında 2. sırada yer aldı. Bu başarı, Bella Hadid gibi dünya çapında tanınan isimleri geride bırakmasını sağladı!

Kaynak: https://lefty.io/blog/top-cannes-infl...
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Hande Erçel, 2025 Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy göstermiş, Giambattista Valli imzalı toz pembe elbisesiyle başlayarak üç gün boyunca magazinin gözdesi olmuştu.

Hande Erçel, 2025 Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy göstermiş, Giambattista Valli imzalı toz pembe elbisesiyle başlayarak üç gün boyunca magazinin gözdesi olmuştu.

İlk gün toz pembe, tüylü Giambattista Valli elbisesiyle adeta pamuk şekerine dönüşen, Pomellato mücevherleriyle kombini tamamlayan ardından fuşya elbisesiyle göz kamaştıran Hande Erçel, son gün ise kırmızı bir elbise tercih etmişti.

Hande Erçel, sadece kırmızı halı şıklığıyla ülkemizde değil globaldeki başarısıyla da fırtına gibi esti!

Hande Erçel, sadece kırmızı halı şıklığıyla ülkemizde değil globaldeki başarısıyla da fırtına gibi esti!

Influencer pazarlama platformu Lefty'nin raporuna göre, Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde en fazla erişime ulaşan ilk 30 influencer'ın arasına girdi. 

Oyuncu kimliğiyle yüzü olduğu markalar sayesinde Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel'in influencer listesinde olması dikkat çekti.

Bella Hadid'i sollayarak dünya çapındaki birçok ismi geçen Hande Erçel ülkemizi global platformlarda temsil etti.

Bella Hadid'i sollayarak dünya çapındaki birçok ismi geçen Hande Erçel ülkemizi global platformlarda temsil etti.

En çok etkileşim alan ünlüler arasında 2. sıraya yerleşen Hande Erçel başarısıyla adıdan bahsettirdi. Üstelik Hande Erçel, temsil ettiği markalara tam 6.06 milyon dolar medya değeri kazandırdı!

Bu sırada Bella Hadid'in getirisi yalnızca 3.30 milyon dolarda kaldı!

twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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