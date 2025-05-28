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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Stylist'i Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'yı Es Geçtiği İddialarına Cevap Verdi!

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Stylist'i Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'yı Es Geçtiği İddialarına Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 16:56

Netflix'in popüler dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ikinci sezonuyla gündeme bomba gibi düşerken, dizinin styling sorumlusu Başak Dizer’in tutumu sosyal medyada olay olmuştu. Hakan Kurtaş’ı paylaşan, ama Serenay Sarıkaya’yı es geçen Dizer, bu hareketiyle “yok sayıyor” tartışmalarını başlatmıştı.

Ancak sular durulmadan gelen bir hamle, kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Başak Dizer bu kez adeta cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

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Netflix’in merakla beklenen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti 'nin ikinci sezonuyla 15 Mayıs’ta yayına girdi ve o günden beri top10 listesinden düşmedi!

Netflix’in merakla beklenen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti 'nin ikinci sezonuyla 15 Mayıs’ta yayına girdi ve o günden beri top10 listesinden düşmedi!

Şimdiden Netflix Türkiye'nin en çok izlenenler listesine yerleşen dizi popülaritesini korurken geçtiğimiz haftalarda manşetleri ufak bir kaos iddiası sarmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın başrolde parladığı yapım sosyal medyada fırtına gibi eserken, gözler bir başka ismin hareketine çevrildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un stilist eşi Başak Dizer, iki sezondur dizide başrol oyuncuların giyiminden sorumlu olan isim.

Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda diziye dair yaptığı paylaşımda yalnızca Hakan Kurtaş’ı hikayesine eklemiş, Serenay Sarıkaya’nın adı dahi geçmemişti.

Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda diziye dair yaptığı paylaşımda yalnızca Hakan Kurtaş’ı hikayesine eklemiş, Serenay Sarıkaya’nın adı dahi geçmemişti.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz sezonlarda “Aile” dizisindeki partnerlikleri izleyiciden tam rol alırken yine Sarıkaya'ya dair bir paylaşımda bulunmamasıyla dikkat çeken Başak Dizer'in Kimler Geldi Kimler Geçti hamlesi de spekülasyonları arttırmıştı.

Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Bu iddialara cevap vermeyen Başak Dizer iki haftanın ardından yaptığı paylaşımda Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'ın pozunu hikayesine ekledi.

Bu iddialara cevap vermeyen Başak Dizer iki haftanın ardından yaptığı paylaşımda Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'ın pozunu hikayesine ekledi.

Dizinin stylingini yapan Başak Dizer'in ilk defa bu iddiaların ardından Serenay Sarıkaya'yı paylaşması da gözlerden kaçmadı. İddialara yanıt ve 'sorun yok' şeklinde algılanan o paylaşıma Dizer 'Güzel dizimiz Kimler Geldi Kimler Geçti, 1. ve 2. sezon dört başrolün stylingi de bizden' notunu düştü. Paylaşım altına Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum ve Gülcan Arslan'ı etiketledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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