Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Stylist'i Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'yı Es Geçtiği İddialarına Cevap Verdi!
Netflix'in popüler dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ikinci sezonuyla gündeme bomba gibi düşerken, dizinin styling sorumlusu Başak Dizer’in tutumu sosyal medyada olay olmuştu. Hakan Kurtaş’ı paylaşan, ama Serenay Sarıkaya’yı es geçen Dizer, bu hareketiyle “yok sayıyor” tartışmalarını başlatmıştı.
Ancak sular durulmadan gelen bir hamle, kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.
Başak Dizer bu kez adeta cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.
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Netflix’in merakla beklenen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti 'nin ikinci sezonuyla 15 Mayıs’ta yayına girdi ve o günden beri top10 listesinden düşmedi!
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Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda diziye dair yaptığı paylaşımda yalnızca Hakan Kurtaş’ı hikayesine eklemiş, Serenay Sarıkaya’nın adı dahi geçmemişti.
Bu iddialara cevap vermeyen Başak Dizer iki haftanın ardından yaptığı paylaşımda Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'ın pozunu hikayesine ekledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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