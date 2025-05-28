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Mezuniyet Kıyafeti ve Makyajıyla Eleştirilen 15 Yaşındaki Beren Gökyıldız Açıklamasıyla Tepkilerin Odağı Oldu!

Mezuniyet Kıyafeti ve Makyajıyla Eleştirilen 15 Yaşındaki Beren Gökyıldız Açıklamasıyla Tepkilerin Odağı Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 12:10

15 yaşındaki Beren Gökyıldız, kıyafet ve makyaj tercihleriyle sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ediyor. Hal böyle olunca “Çocuk yıldız büyüyor” diyenler kadar, “yaşına uygun değil” eleştirileri de yükseliyor. 

Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan isim, daha önce gala ve mezuniyet törenlerinde tercih ettiği kıyafetlerle eleştirilmişti. Beren Gökyıldız o yorumlara cevap verdi. Yine de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından kaçamadı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NzUdL...
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Henüz küçük yaşta rol aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Beren Gökyıldız, son zamanlarda oyunculuğuyla değil, tarzıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Henüz küçük yaşta rol aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Beren Gökyıldız, son zamanlarda oyunculuğuyla değil, tarzıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

15 yaşına giren genç yıldızın paylaştığı son fotoğraflar, takipçilerini ikiye bölmüştü. Makyajı, kıyafet tercihleri ve pozları, “yaşına uygun değil” yorumlarıyla eleştirilirken; birçok hayranı da “kendini nasıl ifade etmek istiyorsa öyle olsun” diyerek Gökyıldız’a destek vermişti.

“Kızım” ve “Anne” gibi dizilerle ekranlara damga vuran Beren Gökyıldız, çocuk yaşta başladığı kariyerinde büyüdükçe dikkat çekmeye devam ediyor.

“Kızım” ve “Anne” gibi dizilerle ekranlara damga vuran Beren Gökyıldız, çocuk yaşta başladığı kariyerinde büyüdükçe dikkat çekmeye devam ediyor.

2 Mayıs 2025'te vizyona giren 'Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları' filminde başrolü üstlenen Beren Gökyıldız son olarak galada tercih ettiği kıyafetle sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

Eleştirilen gala tarzının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Daha önce ortaokul mezuniyetinde tercih ettiği siyah elbise ve makyaj tercihiyle tepki çeken isim o eleştirilere yanıt verdi.

Beren Gökyıldız'ın mezuniyet kombinini de şöyle bırakalım:

Beren Gökyıldız'ın mezuniyet kombinini de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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