Mezuniyet Kıyafeti ve Makyajıyla Eleştirilen 15 Yaşındaki Beren Gökyıldız Açıklamasıyla Tepkilerin Odağı Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NzUdL...
15 yaşındaki Beren Gökyıldız, kıyafet ve makyaj tercihleriyle sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ediyor. Hal böyle olunca “Çocuk yıldız büyüyor” diyenler kadar, “yaşına uygun değil” eleştirileri de yükseliyor.
Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan isim, daha önce gala ve mezuniyet törenlerinde tercih ettiği kıyafetlerle eleştirilmişti. Beren Gökyıldız o yorumlara cevap verdi. Yine de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından kaçamadı.
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Henüz küçük yaşta rol aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Beren Gökyıldız, son zamanlarda oyunculuğuyla değil, tarzıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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“Kızım” ve “Anne” gibi dizilerle ekranlara damga vuran Beren Gökyıldız, çocuk yaşta başladığı kariyerinde büyüdükçe dikkat çekmeye devam ediyor.
Daha önce ortaokul mezuniyetinde tercih ettiği siyah elbise ve makyaj tercihiyle tepki çeken isim o eleştirilere yanıt verdi.
Beren Gökyıldız'ın mezuniyet kombinini de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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