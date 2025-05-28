Babasının Kopyası Olmuş: Siyah Kalp Dizisinin Tahsin'i İlker Aksum Kızı Lila'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Ekranların sevilen oyuncusu İlker Aksum, şu sıralar özel hayatındaki en büyük mutlulukla gündemde! Uzun yıllardır başarılı projelere imza atan usta oyuncu, geçtiğimiz aylarda ilk kez babalık heyecanı yaşadı. Eşi Dilay Ekmekçioğlu ile aşklarını sade bir evlilikle taçlandıran Aksum, 2025’in başında dünyaya gelen kızları Lila'nın yüzünü ilk kez paylaştı. Baba kızın benzerliği kalpleri eritti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem karizmatik, hem sempatik, hem de oyunculuğuyla yıllardır izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen İlker Aksum Türk televizyonlarının renki isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İlker Aksum, 2023 yılında evlilik kararı almış ve gündeme düğünüyle yerleşmişti.
İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun kızları Lila, 2025’in ilk aylarında dünyaya geldi. İlker Aksum kızı Lila'nın yüzünü ilk kez paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın