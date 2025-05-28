Babasının Kopyası Olmuş: Siyah Kalp Dizisinin Tahsin'i İlker Aksum Kızı Lila'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu ve oyuncu Dilay Ekmekçioğlu ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. Çift, aynı yılın Haziran ayında sade ama zarif bir törenle nikah masasına oturdu. Magazin basınında çok sık yer almamayı tercih eden ikili, müjdeli bir haberle gündeme gelmişti.

Herkes projelerini konuşurken, Aksum bir yandan da baba olmaya hazırlanıyordu.