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Babasının Kopyası Olmuş: Siyah Kalp Dizisinin Tahsin'i İlker Aksum Kızı Lila'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Babasının Kopyası Olmuş: Siyah Kalp Dizisinin Tahsin'i İlker Aksum Kızı Lila'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 10:40

Ekranların sevilen oyuncusu İlker Aksum, şu sıralar özel hayatındaki en büyük mutlulukla gündemde! Uzun yıllardır başarılı projelere imza atan usta oyuncu, geçtiğimiz aylarda ilk kez babalık heyecanı yaşadı. Eşi Dilay Ekmekçioğlu ile aşklarını sade bir evlilikle taçlandıran Aksum, 2025’in başında dünyaya gelen kızları Lila'nın yüzünü ilk kez paylaştı. Baba kızın benzerliği kalpleri eritti!

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Hem karizmatik, hem sempatik, hem de oyunculuğuyla yıllardır izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen İlker Aksum Türk televizyonlarının renki isimlerinden biri.

Hem karizmatik, hem sempatik, hem de oyunculuğuyla yıllardır izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen İlker Aksum Türk televizyonlarının renki isimlerinden biri.

'Yabancı Damat”, “Canım Ailem”, “Şahsiyetgibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aksum elini attığı her rolüyle ezber bozmaya devam etti.

Son olarak usta oyuncu ekranlara Siyah Kalp dizisiyle hızlı bir dönüş yapmıştı! Diziyle birlikte karanlık ve sürükleyici bir karaktere hayat veren İlker Aksum, yine çok konuşulacak bir performans sergiledi. Ancak, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Ece Uslu gibi isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı öğrenildi.

Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İlker Aksum, 2023 yılında evlilik kararı almış ve gündeme düğünüyle yerleşmişti.

Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İlker Aksum, 2023 yılında evlilik kararı almış ve gündeme düğünüyle yerleşmişti.

İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu ve oyuncu Dilay Ekmekçioğlu ile gözlerden uzak  bir ilişki yaşıyordu. Çift, aynı yılın Haziran ayında sade ama zarif bir törenle nikah masasına oturdu. Magazin basınında çok sık yer almamayı tercih eden ikili, müjdeli bir haberle gündeme gelmişti.

Herkes projelerini konuşurken, Aksum bir yandan da baba olmaya hazırlanıyordu.

İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun kızları Lila, 2025’in ilk aylarında dünyaya geldi. İlker Aksum kızı Lila'nın yüzünü ilk kez paylaştı.

İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun kızları Lila, 2025’in ilk aylarında dünyaya geldi. İlker Aksum kızı Lila'nın yüzünü ilk kez paylaştı.

Baba olma heyecanını gizleyemeyen Aksum, bu özel anı duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. 'Lilamızı kucağımıza aldık… Çok mutluyuz. Hoş geldin hayatımıza küçük kızım' notuyla yaptığı paylaşım, hayranları tarafından adeta beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Kızlarının yüzünü ilk kez paylaşan ikili baba kızın benzerliği ve tatlılığıyla kendilerine hayran bıraktı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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