25 Kilo Birden Verip Bambaşka Birine Dönüşen Işın Karaca Kendisine Yapılan Benzetmeye Ateş Püskürdü!
Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, sadece şarkılarıyla değil son zamanlardaki değişimiyle de gündemde. Yıllara meydan okuyan sahne performansına şimdi de bambaşka bir görünüm eşlik ediyor. Sağlıklı yaşam kararıyla verdiği kilolar sayesinde adeta yeniden doğan Karaca, doğal hali ve güçlü duruşuyla sosyal medyanın gözdesi oldu.
Fakat sanatçının yaptığı son paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısından gelen yorum Karaca'nın küplere binmesine neden oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır Türk müziğine yön veren sesiyle, yorumuyla ve sahne duruşuyla gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan Işın Karaca gerek sahneleri gerek de şovlarıyla hafızalara kazındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanatçı kimliğinin ötesinde, her zaman dobra açıklamaları, samimi tavırları ve görünüşüyle gündeme gelen Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.
25 kilo vermesinin ardından yaşadığı değişimle birikte sosyal medya hesabını da daha aktif kullanmaya başlayan Işın Karaca geçtiğimiz gün yeni fotoğraflar paylaştı.
"Bu derken? Köprek mamasından bahsetmiyorsunuz!" çıkışında bulunan Işın Karaca o kullanıcının üslubuna ateş püskürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın