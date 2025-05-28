25 Kilo Birden Verip Bambaşka Birine Dönüşen Işın Karaca Kendisine Yapılan Benzetmeye Ateş Püskürdü!

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, sadece şarkılarıyla değil son zamanlardaki değişimiyle de gündemde. Yıllara meydan okuyan sahne performansına şimdi de bambaşka bir görünüm eşlik ediyor. Sağlıklı yaşam kararıyla verdiği kilolar sayesinde adeta yeniden doğan Karaca, doğal hali ve güçlü duruşuyla sosyal medyanın gözdesi oldu.

Fakat sanatçının yaptığı son paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısından gelen yorum Karaca'nın küplere binmesine neden oldu!