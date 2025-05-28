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25 Kilo Birden Verip Bambaşka Birine Dönüşen Işın Karaca Kendisine Yapılan Benzetmeye Ateş Püskürdü!

25 Kilo Birden Verip Bambaşka Birine Dönüşen Işın Karaca Kendisine Yapılan Benzetmeye Ateş Püskürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 09:44

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, sadece şarkılarıyla değil son zamanlardaki değişimiyle de gündemde. Yıllara meydan okuyan sahne performansına şimdi de bambaşka bir görünüm eşlik ediyor. Sağlıklı yaşam kararıyla verdiği kilolar sayesinde adeta yeniden doğan Karaca, doğal hali ve güçlü duruşuyla sosyal medyanın gözdesi oldu.

Fakat sanatçının yaptığı son paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısından gelen yorum Karaca'nın küplere binmesine neden oldu!

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Yıllardır Türk müziğine yön veren sesiyle, yorumuyla ve sahne duruşuyla gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan Işın Karaca gerek sahneleri gerek de şovlarıyla hafızalara kazındı.

Yıllardır Türk müziğine yön veren sesiyle, yorumuyla ve sahne duruşuyla gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan Işın Karaca gerek sahneleri gerek de şovlarıyla hafızalara kazındı.

Gerek arabeskle harmanladığı güçlü vokali, gerek sahnede yakaladığı o kendine özgü ruh haliyle Karaca, adını sadece şarkılarıyla değil duruşuyla da ezberletti. “Aramıza Yollar”, “Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir Misin?” gibi unutulmaz hitleriyle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran isim hem pop, hem arabesk, hem de fantezi türlerinde kendini başarıyla kanıtlayan sanatçılardan biri.

Sanatçı kimliğinin ötesinde, her zaman dobra açıklamaları, samimi tavırları ve görünüşüyle gündeme gelen Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

Sanatçı kimliğinin ötesinde, her zaman dobra açıklamaları, samimi tavırları ve görünüşüyle gündeme gelen Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

Işın Karaca son zamanlarda ciddi bir kilo kaybı yaşadı ve bu değişimini de takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi. Sağlıklı bir yaşam için uzun süredir emek verdiğini belirten Karaca, spor ve dengeli beslenmeyle birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu. Yenilenmiş görüntüsüyle adeta yıllara meydan okuyan sanatçıya sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağdı.

25 kilo vermesinin ardından yaşadığı değişimle birikte sosyal medya hesabını da daha aktif kullanmaya başlayan Işın Karaca geçtiğimiz gün yeni fotoğraflar paylaştı.

25 kilo vermesinin ardından yaşadığı değişimle birikte sosyal medya hesabını da daha aktif kullanmaya başlayan Işın Karaca geçtiğimiz gün yeni fotoğraflar paylaştı.

Yeni haliyle birlikte zaman zaman diğer ünlü isimlere benzetilen Karaca'ya gelen bir yorum ise olay oldu.

Bir kullanıcının  'Ebru Yaşar ve Linet karışımı bir şey oldu bu da' yorumu Işın Karaca'yı sinirlendirdi.

"Bu derken? Köprek mamasından bahsetmiyorsunuz!" çıkışında bulunan Işın Karaca o kullanıcının üslubuna ateş püskürdü.

"Bu derken? Köprek mamasından bahsetmiyorsunuz!" çıkışında bulunan Işın Karaca o kullanıcının üslubuna ateş püskürdü.

'İnsanım ve kendi sayfamda aleni b.. atmak gayet yürekliymiş' ifadelerini kullanan Işın Karaca yapılan yoruma öfke kustu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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