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Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirdi: Devrim Özkan'dan Geçirdiği Ameliyat Sonrası İlk Açıklama

Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirdi: Devrim Özkan'dan Geçirdiği Ameliyat Sonrası İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.05.2025 - 23:15

Devrim Özkan, Instagram’dan yaptığı duyuruda böbrek ameliyatı geçirdiğini açıkladı. “Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir” diyen oyuncu, sevenlerine destekleri için teşekkür etti ve sağlığına kavuşmak için mücadele ettiğini paylaştı.

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Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Devrim Özkan, “Çift Kişilik Oda” dizisindeki “Nilüfer” karakteriyle ekranlara döndü.

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Devrim Özkan, “Çift Kişilik Oda” dizisindeki “Nilüfer” karakteriyle ekranlara döndü.

Magazin dünyasının genç ve parlayan yıldızı Devrim Özkan, sadece oyunculuğuyla değil, hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor. “Çift Kişilik Oda” dizisindeki ilk bölüm performansıyla ekranlara geri dönen Özkan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkuttu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Böbrek taşı nedeniyle acil ameliyat olmak zorunda kalan Özkan, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.

Ancak geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Böbrek taşı nedeniyle acil ameliyat olmak zorunda kalan Özkan, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.

Yaptığı paylaşımda “Her şey yolunda arkadaşlar. bugün küçük bir ameliyat ve sonra inşallah eski sağlığıma kavuşuyorum.' ifadeleriyle ameliyat olacağını açıklayan Devrim Özkan operasyon sonrası açıklamada bulundu.

Devrim Özkan, operasyon sonrası yaptığı paylaşımla böbrek ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Devrim Özkan, operasyon sonrası yaptığı paylaşımla böbrek ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Devrim Özkan “Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim.”  ifadeleriyle sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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