Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirdi: Devrim Özkan'dan Geçirdiği Ameliyat Sonrası İlk Açıklama
Devrim Özkan, Instagram’dan yaptığı duyuruda böbrek ameliyatı geçirdiğini açıkladı. “Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir” diyen oyuncu, sevenlerine destekleri için teşekkür etti ve sağlığına kavuşmak için mücadele ettiğini paylaştı.
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Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Devrim Özkan, “Çift Kişilik Oda” dizisindeki “Nilüfer” karakteriyle ekranlara döndü.
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Ancak geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Böbrek taşı nedeniyle acil ameliyat olmak zorunda kalan Özkan, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.
Devrim Özkan, operasyon sonrası yaptığı paylaşımla böbrek ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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