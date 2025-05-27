46 Yaşında Yıllara Meydan Okumaya Devam Eden Mine Tugay'ın Kovboy Temalı Paylaşımı "Yaşlan Artık" Dedirtti!

Göz çevresi, yanak dolgunluğu ve çene hattındaki netleşme; estetik müdahaleler söylentilerini de beraberinde getiriyor.Fakat kendisine duyulan hayranlık ve fitliği gündeme gelmeye devam ediyor.

Mine Tugay’ı hafızalara kazıyan en ikonik rollerden biri hiç şüphesiz Star TV’nin fenomen dizisi “Medcezir”deki Ender Serez karakteriydi.

2013 yılında başlayan ve iki sezon boyunca büyük ilgi gören dizi, hem oyuncu kadrosu hem de karakterlerin uyumuyla çok sevilmişti.