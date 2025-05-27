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46 Yaşında Yıllara Meydan Okumaya Devam Eden Mine Tugay'ın Kovboy Temalı Paylaşımı "Yaşlan Artık" Dedirtti!

46 Yaşında Yıllara Meydan Okumaya Devam Eden Mine Tugay'ın Kovboy Temalı Paylaşımı "Yaşlan Artık" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 00:51

Mine Tugay, sadece oyunculuğuyla değil, zarafetiyle de yıllardır ekranların en özel kadın figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. “Medcezir”in Ender’i, “Zalim İstanbul”un Şeniz’i ya da tiyatro sahnesinde iz bırakan kadın karakterlerin mimarı olarak izleyiciyle buluşmaya devam eden Mina Tugay yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Son paylaşımıyla yine kendine hayran bırakan Mine Tugay'a yorum yağdı!

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Türk televizyonlarının en güzel isimlerin biri… Yıllar geçiyor ama Mine Tugay, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk televizyonlarının en güzel isimlerin biri… Yıllar geçiyor ama Mine Tugay, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

40’larının sonlarına yaklaşmasına rağmen, zarafeti ve genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın her paylaşımı ayrı beğeni toplamaya devam ediyor.

Ama elbette bu büyüleyici değişimin arkasında küçük ama etkili estetik dokunuşlar olduğu da konuşuluyor...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her daim gündem olan Tugay, son yıllarda özellikle yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkat çekiyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her daim gündem olan Tugay, son yıllarda özellikle yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkat çekiyor.

Göz çevresi, yanak dolgunluğu ve çene hattındaki netleşme; estetik müdahaleler söylentilerini de beraberinde getiriyor.Fakat kendisine duyulan hayranlık ve fitliği gündeme gelmeye devam ediyor.

Mine Tugay’ı hafızalara kazıyan en ikonik rollerden biri hiç şüphesiz Star TV’nin fenomen dizisi “Medcezir”deki Ender Serez karakteriydi.

2013 yılında başlayan ve iki sezon boyunca büyük ilgi gören dizi, hem oyuncu kadrosu hem de karakterlerin uyumuyla çok sevilmişti.

Hafızalarda Ender rolüyle yer eden Mine Tugay güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ederken, bu kez kovboy şapkası ve tulumuyla verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hafızalarda Ender rolüyle yer eden Mine Tugay güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ederken, bu kez kovboy şapkası ve tulumuyla verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Her paylaşımı ayrı olan ismin bu pozlarının altına 'yılların yaşlandıramadığı kadın!' gibi yorumlar gecikmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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