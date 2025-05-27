onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
1981'deki Eurovision Sonrası Güzelliğiyle Gündem Olan Ayşegül Aldinç'ten "Manyaklarım Var" İtirafı!

1981'deki Eurovision Sonrası Güzelliğiyle Gündem Olan Ayşegül Aldinç'ten "Manyaklarım Var" İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 00:11

Ayşegül Aldinç’in Modern Folk Üçlüsü ile birlikte 1981 Dublin’de sahneye çıktığı “Dönme Dolap” performansı hala hafızalarda! Türkiye’yi temsil ettikleri Eurovision’da 18. olan ekip, sonuçtan çok sahne enerjisi ve Ayşegül Aldinç’in büyüleyici güzelliğiyle gündeme oturmuştu. 

Yarışma sonrası ülke gündemine adeta bomba gibi düşen Ayşegül Aldinç, bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İbrahim Selim ile bu gece programına konuk olan Aldinç o dönem ortaya çıkan saplantılı hayranlarından bahsetti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=JokWs...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1981 yılında Eurovision sahnesine çıkan bir isim vardı ki, performansıyla değil güzelliğiyle de akıllara kazındı: Ayşegül Aldinç!

1981 yılında Eurovision sahnesine çıkan bir isim vardı ki, performansıyla değil güzelliğiyle de akıllara kazındı: Ayşegül Aldinç!

O dönem daha kariyerinin çok başındaydı ama Türkiye'nin Eurovision temsilcisi olarak sahneye adım attığı an herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Ayşegül Aldinç, Modern Folk Üçlüsü ile birlikte “Dönme Dolap” şarkısıyla Türkiye’yi temsil etti. Ali Kocatepe'nin yazdığı, Onno Tunç’un yönettiği şarkı, halk müziğiyle modern tınıları birleştiriyordu. Her ne kadar finalde yalnızca 9 puan alarak 18. olsalar da, o sahne Türkiye’nin Eurovision tarihine altın harflerle yazıldı.

Yarışmadan sonra Ayşegül Aldinç’in sadece sesi değil, güzelliği de dillere destan oldu. O yıllarda Avrupa basınında bile “Türkiye’nin zarif temsilcisi” başlıkları atıldı.

Yarışmadan sonra Ayşegül Aldinç’in sadece sesi değil, güzelliği de dillere destan oldu. O yıllarda Avrupa basınında bile “Türkiye’nin zarif temsilcisi” başlıkları atıldı.

O günden sonra Ayşegül Aldinç bir daha durmadı! Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarılar elde etti. Eurovision, onun için bir yarışmadan çok daha fazlası oldu.

Bir dönem “Bir Tek Gördüğüm” ve “Alimallah” gibi hitleriyle liste başı olan Ayşegül Aldinç, son yıllarda müzikten biraz uzak gibi görünse de gündeme gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda dikkat çeken projelerde rol alan isim son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Geçmişe ve dostluklarına dair pek çok açıklamada bulunan Ayşegül Aldinç'in bir itirafı da Eurovision sonrası yakaladığı ünle ilgiliydi.

Yıllar sonra bu ikonik dönemle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi! Ayşegül Aldinç, "İbrahim Selim’le Bu Gece" programına konuk olarak o günlere dair bir perde araladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

1957 doğumlu farketmiyorlar yaşını genç gösterdiğinden anneleri nineleriyle yaşıt aslında

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.