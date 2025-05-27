1981'deki Eurovision Sonrası Güzelliğiyle Gündem Olan Ayşegül Aldinç'ten "Manyaklarım Var" İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=JokWs...
Ayşegül Aldinç’in Modern Folk Üçlüsü ile birlikte 1981 Dublin’de sahneye çıktığı “Dönme Dolap” performansı hala hafızalarda! Türkiye’yi temsil ettikleri Eurovision’da 18. olan ekip, sonuçtan çok sahne enerjisi ve Ayşegül Aldinç’in büyüleyici güzelliğiyle gündeme oturmuştu.
Yarışma sonrası ülke gündemine adeta bomba gibi düşen Ayşegül Aldinç, bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İbrahim Selim ile bu gece programına konuk olan Aldinç o dönem ortaya çıkan saplantılı hayranlarından bahsetti.
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1981 yılında Eurovision sahnesine çıkan bir isim vardı ki, performansıyla değil güzelliğiyle de akıllara kazındı: Ayşegül Aldinç!
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Yarışmadan sonra Ayşegül Aldinç’in sadece sesi değil, güzelliği de dillere destan oldu. O yıllarda Avrupa basınında bile “Türkiye’nin zarif temsilcisi” başlıkları atıldı.
Yıllar sonra bu ikonik dönemle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi! Ayşegül Aldinç, "İbrahim Selim’le Bu Gece" programına konuk olarak o günlere dair bir perde araladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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1957 doğumlu farketmiyorlar yaşını genç gösterdiğinden anneleri nineleriyle yaşıt aslında
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