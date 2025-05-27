1981'deki Eurovision Sonrası Güzelliğiyle Gündem Olan Ayşegül Aldinç'ten "Manyaklarım Var" İtirafı!

O günden sonra Ayşegül Aldinç bir daha durmadı! Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarılar elde etti. Eurovision, onun için bir yarışmadan çok daha fazlası oldu.

Bir dönem “Bir Tek Gördüğüm” ve “Alimallah” gibi hitleriyle liste başı olan Ayşegül Aldinç, son yıllarda müzikten biraz uzak gibi görünse de gündeme gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda dikkat çeken projelerde rol alan isim son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Geçmişe ve dostluklarına dair pek çok açıklamada bulunan Ayşegül Aldinç'in bir itirafı da Eurovision sonrası yakaladığı ünle ilgiliydi.