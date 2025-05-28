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Verdiği İlişki Tavsiyeleriyle Tanınan Wizard Liz 4 Aylık Hamileyken Nişanlısı Tarafından 44 Kadınla Aldatıldı!

Verdiği İlişki Tavsiyeleriyle Tanınan Wizard Liz 4 Aylık Hamileyken Nişanlısı Tarafından 44 Kadınla Aldatıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 14:05

Kendini geliştirme videolarıyla ve ilişki tavsiyeleriyle tanınan Wizard Liz, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısından beklenmedik bir ihanetle sarsıldı. İlişkisi boyunca sadakate ve sevgiye inandığını söyleyen Liz, ihaneti öğrendikten sonra sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 aylık hamile olan isim yaşananları anlattı.

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Sosyal medyada "TheWizardLiz" ismiyle tanınan Lize Dzjabrailova, özgüven, ilişki ve kişisel gelişim konularında kadınlara tavsiye veren bir figür haline geldi.

Sosyal medyada "TheWizardLiz" ismiyle tanınan Lize Dzjabrailova, özgüven, ilişki ve kişisel gelişim konularında kadınlara tavsiye veren bir figür haline geldi.

TikTok'ta 7 milyondan fazla takipçisi ve YouTube'da 5 milyonu aşkın abonesiyle, Wizard Liz kısa sürede dijital dünyanın parlayan yıldızlarından biri oldu.

2024 yılının Eylül ayında nişanlanan Liz Wizard 4 aylık hamile olduğunu paylaşmış ve erkek bebek beklediklerini 6 gün önce duyurmuştu.

Bir süre önce gerçek aşkı bulduğunu yaptığı paylaşımlarla duyuran Liz Wizard ihanete uğradığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni ve kişisel gelişim koçu TheWizardLiz (Liz Wizard), nişanlısı YouTuber Landon Nickerson tarafından dört aylık hamileyken aldatıldığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni ve kişisel gelişim koçu TheWizardLiz (Liz Wizard), nişanlısı YouTuber Landon Nickerson tarafından dört aylık hamileyken aldatıldığını açıkladı.

Liz, 27 Mayıs 2025 tarihinde Instagram hikayelerinde yaptığı duygusal paylaşımlarla, nişanlısı Landon Nickerson'ın başka kadınlarla, açtığı 4 gizli Snapchat hesabı üzerinden mesajlaştığını ve bu durumun, söz konusu kadınlardan birinin Liz'in arkadaşına kanıtları göstermesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Liz, bu olayın ardından nişanı bozduğunu ve yaklaşık 100.000 dolarlık nişan yüzüğünü satarak gelirini bekar annelere bağışlayacağını açıkladı.

Wizard Liz'in nişanlısının açtığı gizli hesaplarla 44 kadınla birden konuştuğu iddia edilirken bu sürecin 1 yıldır devem ettiği öğrenildi.

Wizard Liz'in nişanlısının açtığı gizli hesaplarla 44 kadınla birden konuştuğu iddia edilirken bu sürecin 1 yıldır devem ettiği öğrenildi.

4 aylık hamileliğinde nişanlısının kendisini 40 kadınla aldattığını öğrenen Liz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“Sosyal medya için asla sahte bir hikaye yaratmam. Ne söylüyorsam, önce kendim o söze uyarım.

Ama Landon, arkamdan bir Snapchat hesabı açıp başka bir kıza ulaşmış. Buluşmak istemiş. Oysa daha birkaç gün önce Londra’daydı, yanımdaydı… Bana olan sevgisini anlattığı bir kitap bile yazmıştı.

Bugün o kız, arkadaşım aracılığıyla benimle iletişime geçti. Elimizde kanıtlar var.

Üstelik Landon, ilişkimiz için ‘sahte’ demiş. Bunu söylerken benim kedilerim Dallas’taki evimizde onunla birlikteydi. Eşyalarım orada. Ve ben… 4 aylık hamileyim.

Benden defalarca özür diledi. Ama dürüst olmam gerekirse… Sanki onu hiç tanımamışım gibi hissediyorum.

İçimdeki hisleri, sezgilerimi hep görmezden geldim. Rüyalarımı, işaretleri anlattım ona. Ama bana “delisin” dedi.

Kadınlara bir şey söylemek istiyorum: Lütfen sezgilerinize güvenin.

Erkekler dünyayı yönetmek istiyor ama kendi arzularını bile kontrol edemiyorlar. Bu bir zayıflık. Arzularına yenilen bir erkek, asla gerçek bir lider olamaz.

Kalbim kırık. Şoktayım. Nefret edenler şimdi kutlama yapabilir. Ne komik değil mi?

Ama şunu unutmasınlar:

Son gülen ben olacağım.

O her şeyini kaybetti. Ben ise her şeyi kazandım.

Tanrı’ya şükür.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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