Verdiği İlişki Tavsiyeleriyle Tanınan Wizard Liz 4 Aylık Hamileyken Nişanlısı Tarafından 44 Kadınla Aldatıldı!

4 aylık hamileliğinde nişanlısının kendisini 40 kadınla aldattığını öğrenen Liz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“Sosyal medya için asla sahte bir hikaye yaratmam. Ne söylüyorsam, önce kendim o söze uyarım.

Ama Landon, arkamdan bir Snapchat hesabı açıp başka bir kıza ulaşmış. Buluşmak istemiş. Oysa daha birkaç gün önce Londra’daydı, yanımdaydı… Bana olan sevgisini anlattığı bir kitap bile yazmıştı.

Bugün o kız, arkadaşım aracılığıyla benimle iletişime geçti. Elimizde kanıtlar var.

Üstelik Landon, ilişkimiz için ‘sahte’ demiş. Bunu söylerken benim kedilerim Dallas’taki evimizde onunla birlikteydi. Eşyalarım orada. Ve ben… 4 aylık hamileyim.

Benden defalarca özür diledi. Ama dürüst olmam gerekirse… Sanki onu hiç tanımamışım gibi hissediyorum.

İçimdeki hisleri, sezgilerimi hep görmezden geldim. Rüyalarımı, işaretleri anlattım ona. Ama bana “delisin” dedi.

Kadınlara bir şey söylemek istiyorum: Lütfen sezgilerinize güvenin.

Erkekler dünyayı yönetmek istiyor ama kendi arzularını bile kontrol edemiyorlar. Bu bir zayıflık. Arzularına yenilen bir erkek, asla gerçek bir lider olamaz.

Kalbim kırık. Şoktayım. Nefret edenler şimdi kutlama yapabilir. Ne komik değil mi?

Ama şunu unutmasınlar:

Son gülen ben olacağım.

O her şeyini kaybetti. Ben ise her şeyi kazandım.

Tanrı’ya şükür.”