Verdiği İlişki Tavsiyeleriyle Tanınan Wizard Liz 4 Aylık Hamileyken Nişanlısı Tarafından 44 Kadınla Aldatıldı!
Kendini geliştirme videolarıyla ve ilişki tavsiyeleriyle tanınan Wizard Liz, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısından beklenmedik bir ihanetle sarsıldı. İlişkisi boyunca sadakate ve sevgiye inandığını söyleyen Liz, ihaneti öğrendikten sonra sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 aylık hamile olan isim yaşananları anlattı.
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Sosyal medyada "TheWizardLiz" ismiyle tanınan Lize Dzjabrailova, özgüven, ilişki ve kişisel gelişim konularında kadınlara tavsiye veren bir figür haline geldi.
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Sosyal medya fenomeni ve kişisel gelişim koçu TheWizardLiz (Liz Wizard), nişanlısı YouTuber Landon Nickerson tarafından dört aylık hamileyken aldatıldığını açıkladı.
Wizard Liz'in nişanlısının açtığı gizli hesaplarla 44 kadınla birden konuştuğu iddia edilirken bu sürecin 1 yıldır devem ettiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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