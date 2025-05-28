Kulüp'te Birlikte Çalışmışlardı: Fırat Tanış Yönetmen Sevgilisiyle Birlikte İlk Kez Kameralara Yakalandı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Son yıllarda yer aldığı televizyon projeleriyle adından bahsettiren Fırat Tanış, 'Kulüp”, “Şakir Paşa Ailesi” ve “Zeytin Ağacı” gibi yapımlarla ekranlarda yer almaya ve özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Fırat Tanış'ın Kulüp dizisinin yönetmeni Zeynep Günay ile ilk kez kameralara yakalandı.
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Oyunculuğuyla ve sektörde yer aldığı yapımlarla adından bahsettiren Fırat Tanış, magazin gündemine özel hayatıyla gelmeye devam ediyor.
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Fırat Tanış, tüm bu çalkantılı dönemin ardından, 2023 sonlarında “Kulüp” dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Zeynep Günay’la yeni bir aşka yelken açtı.
Tüm bu iddiaların gölgesinde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Fırat Tanış ve Zeynep Günay çifti, geçtiğimiz günlerde Cihangir’de uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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