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Kulüp'te Birlikte Çalışmışlardı: Fırat Tanış Yönetmen Sevgilisiyle Birlikte İlk Kez Kameralara Yakalandı!

Kulüp'te Birlikte Çalışmışlardı: Fırat Tanış Yönetmen Sevgilisiyle Birlikte İlk Kez Kameralara Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 13:03

Son yıllarda yer aldığı televizyon projeleriyle adından bahsettiren Fırat Tanış, 'Kulüp”, “Şakir Paşa Ailesi” ve “Zeytin Ağacı” gibi yapımlarla ekranlarda yer almaya ve özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Fırat Tanış'ın Kulüp dizisinin yönetmeni Zeynep Günay ile ilk kez kameralara yakalandı.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Oyunculuğuyla ve sektörde yer aldığı yapımlarla adından bahsettiren Fırat Tanış, magazin gündemine özel hayatıyla gelmeye devam ediyor.

Oyunculuğuyla ve sektörde yer aldığı yapımlarla adından bahsettiren Fırat Tanış, magazin gündemine özel hayatıyla gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Fırat Tanış, yaşadığı iniş çıkışlarla adından bahsettiriyor.

8 yıl evli kaldığı Kübra Tanış ile yollarını 2022 yılında ayıran ünlü oyuncu, boşanmanın hemen ardından piyanist İklim Tamkan ile bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişki 1.5 yıl sürmüş ve sonrasında Tamkan’dan gelen şiddet iddiaları magazin dünyasında şok etkisi yaratmıştı.

Fırat Tanış, tüm bu çalkantılı dönemin ardından, 2023 sonlarında “Kulüp” dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Zeynep Günay’la yeni bir aşka yelken açtı.

Fırat Tanış, tüm bu çalkantılı dönemin ardından, 2023 sonlarında “Kulüp” dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Zeynep Günay’la yeni bir aşka yelken açtı.

Fırat Tanış’ın yeni aşkı gündeme bomba gibi düşerken, eski sevgilisi İklim Tamkan sessizliğini bozmuştu. Tanış’tan şiddet gördüğünü iddia eden ünlü piyanist, 'hemcinslerini uyarmak amacıyla' bu açıklamayı yaptığını söylemiş ve mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Bu açıklama, sanat camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gonca Vuslateri de dahil pek çok ünlü isim konuyla ilgili yorum yapmıştı.

Tüm bu iddiaların gölgesinde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Fırat Tanış ve Zeynep Günay çifti, geçtiğimiz günlerde Cihangir’de uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

Tüm bu iddiaların gölgesinde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Fırat Tanış ve Zeynep Günay çifti, geçtiğimiz günlerde Cihangir’de uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, önceki akşam Cihangir sokaklarında objektiflere takılan ikili, adeta 'aşk her şeye rağmen devam ediyor' mesajı verdi. Aracını otoparktan çıkaran Tanış, yol kenarında bekleyen sevgilisi Günay’ı aracına aldı. Sorulan soruları yanıtsız bırakan ikili hızla uzaklaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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