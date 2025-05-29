Doğu Demirkol Yasak Olmasına Rağmen Bir Devlet Büyüğünün Çocuğunu Kuliste Ağırladığı Anları Anlattı!
Doğu Demirkol, sahne arkasında yaşadığı bir anıyı ilk kez paylaştı! Yasak olmasına rağmen bir devlet büyüğünün çocuğunu kuliste ağırladığını açıklayan komedyenin sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
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Türkiye’nin en dikkat çeken komedyenlerin biri olarak adını hızla duyuran Demir Demirkol dijital ve beyazperdedeki projelerle adından bahsettiriyor.
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Kendi hayatından esinlenen BluTV dizisi “Doğu” ise hayranlarından tam not alan Doğu Demirkol zaman zaman seyircilerin radarına giriyor.
Normalde gösterilerine çocuk almadığını söyleyen Doğu Demirkol bir devlet büyüğünün ricasıyla oğlunu kulise adlığı anları anlattı. İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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bu da senin omurgani ve ne kadar sanatçı niteliklerine sahip olmadığını gösteriyor, acı olan o kulislerde büyük sanatçılardan sonra sizin yalakalık için çay ... Devamını Gör
Devlet büyüğü ne ya? Memur hepsi. Devletin büyüğü olmaz.
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