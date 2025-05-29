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Doğu Demirkol Yasak Olmasına Rağmen Bir Devlet Büyüğünün Çocuğunu Kuliste Ağırladığı Anları Anlattı!

Doğu Demirkol Yasak Olmasına Rağmen Bir Devlet Büyüğünün Çocuğunu Kuliste Ağırladığı Anları Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2025 - 15:31

Doğu Demirkol, sahne arkasında yaşadığı bir anıyı ilk kez paylaştı! Yasak olmasına rağmen bir devlet büyüğünün çocuğunu kuliste ağırladığını açıklayan komedyenin sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

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Türkiye’nin en dikkat çeken komedyenlerin biri olarak adını hızla duyuran Demir Demirkol dijital ve beyazperdedeki projelerle adından bahsettiriyor.

Türkiye’nin en dikkat çeken komedyenlerin biri olarak adını hızla duyuran Demir Demirkol dijital ve beyazperdedeki projelerle adından bahsettiriyor.

Sosyal medyada paylaştığı videolar sayesinde geniş kitlelere ulaşan ve “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasıyla da televizyon yolculuğunu başlatan ismin kariyeri hızla yükselişe geçmişti.

Ancak asıl çıkışını, Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde büyük ses getiren “Ahlat Ağacı” filmindeki Sinan Karasu rolüyle yapmıştı. Ardından Ali Atay’ın yönettiği “Ölümlü Dünya” filmi ve TRT 1’in sevilen dizisi “Tutunamayanlar”daki performanslarıyla kendini daha da kanıtlamıştı.

Kendi hayatından esinlenen BluTV dizisi “Doğu” ise hayranlarından tam not alan Doğu Demirkol zaman zaman seyircilerin radarına giriyor.

Kendi hayatından esinlenen BluTV dizisi “Doğu” ise hayranlarından tam not alan Doğu Demirkol zaman zaman seyircilerin radarına giriyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Demirkol, Instagram ve TikTok’ta büyük bir takipçi kitlesine sahip. Stand-up’larından kesitler ve paylaşımlarıyla dijital dünyada da dikkat çeken isim yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Normalde gösterilerine çocuk almadığını söyleyen Doğu Demirkol bir devlet büyüğünün ricasıyla oğlunu kulise adlığı anları anlattı. İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Anıl

bu da senin omurgani ve ne kadar sanatçı niteliklerine sahip olmadığını gösteriyor, acı olan o kulislerde büyük sanatçılardan sonra sizin yalakalık için çay ... Devamını Gör

Kadir DOĞAN

Devlet büyüğü ne ya? Memur hepsi. Devletin büyüğü olmaz.

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