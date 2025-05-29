Sena Şener Duyurdu: Sanatçılar Şarkılarını Spotify'da Hangi Çalma Listesine Eklediğimizi Görebiliyormuş!
Konserinde “Teni Tenime” şarkısının playlist’lerdeki yerini yorumlayan Sena Şener, “Libidonuz maşallah yüksek” diyerek sahnede bombayı patlattı! Sanatçıların hangi şarkının hangi listeye eklendiğini görebildiğini açıklamasıyla ortalık karıştı.
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Spotify kullanıcıları dikkat! Beğendiğiniz şarkıları özel çalma listelerine eklerken bir daha düşünmeniz gerekebilir.
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Sena Şener'in yaptığı açıklamaya göre sanatçılar şarkılarını hangi Spotify çalma listelerine eklediğimizi görebiliyormuş!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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