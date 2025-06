Başarılı Oyuncu Canan Ergüder'den Başını Alıp Giden Estetik Furyası Hakkında Ders Niteliğinde Yorum

Türk sinema ve dizi sektörünün başarılı isimlerinden biri olan Canan Ergüder, yer aldığı her projede kendine özgü performansıyla dikkat çekiyor. Her yeni rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Ergüder, özgün ve etkileyici oyunculuk yeteneği sayesinde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Her projesiyle farklı bir karaktere bürünen ve bu karakterleri başarıyla canlandıran Ergüder, seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Daha önce Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Aile gibi yapımlarda izlediğimiz Ergüder en çok Behzat Ç'deki Savcı Esra rolu ile hafızalara kazındı.

Canan Ergüder, kendisinin 15 sene önceki hali ile şimdiki görüntüsünü karşılaştırarak 'yaşlanmışsın' diyenlere ders niteliğinde bir cevap verdi. Yaş aldığını, kanser atlattığını, menopoza girdiğini söyleyen Canan Ergüder, insanların bu konuda bu kadar rahat konuşabilmesine tepki gösterdi. 'Bu konuda yüksek sesle konuşmaya karar verdim' diyen Ergüder kendisine bir kere daha hayran bıraktı.