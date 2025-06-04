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Başarılı Oyuncu Canan Ergüder'den Başını Alıp Giden Estetik Furyası Hakkında Ders Niteliğinde Yorum

Başarılı Oyuncu Canan Ergüder'den Başını Alıp Giden Estetik Furyası Hakkında Ders Niteliğinde Yorum

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 22:09

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Türk sinema ve dizi sektörünün başarılı isimlerinden biri olan Canan Ergüder, yer aldığı her projede kendine özgü performansıyla dikkat çekiyor. Her yeni rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Ergüder, özgün ve etkileyici oyunculuk yeteneği sayesinde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Her projesiyle farklı bir karaktere bürünen ve bu karakterleri başarıyla canlandıran Ergüder, seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Daha önce Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Aile gibi yapımlarda izlediğimiz Ergüder en çok Behzat Ç'deki Savcı Esra rolu ile hafızalara kazındı. 

Canan Ergüder, kendisinin 15 sene önceki hali ile şimdiki görüntüsünü karşılaştırarak 'yaşlanmışsın' diyenlere ders niteliğinde bir cevap verdi. Yaş aldığını, kanser atlattığını, menopoza girdiğini söyleyen Canan Ergüder, insanların bu konuda bu kadar rahat konuşabilmesine tepki gösterdi. 'Bu konuda yüksek sesle konuşmaya karar verdim' diyen Ergüder kendisine bir kere daha hayran bıraktı.

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Günümüzde estetik sektörü, akılalmaz bir ivme kazanmış durumda.

Günümüzde estetik sektörü, akılalmaz bir ivme kazanmış durumda.

Artık vücudumuzun her bir bölgesine yönelik bir estetik işlem mümkün. Ancak bu durum, toplumun genel psikolojisini de olumsuz yönde etkiliyor. Moda akımlarının etkisiyle, insanlar gerçekten ihtiyaç duymadıkları halde estetik operasyonlara başvurabiliyorlar. Bu durum, gereksiz yere yapılan operasyonların sayısını artırırken, aynı zamanda bireylerin kendilerine olan özgüvenlerini de sarsabiliyor.

 Özellikle ünlü isimlerin günden güne değişimini izlediğimiz şu dönemde Canan Ergüder gibi isimlerin bu konu hakkında gerçekçi yorumlar yapması, özellikle genç neslin psikolojisi için büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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