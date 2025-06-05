Bihter Ziyagil Bakışı: Beren Saat'in Kenan Doğulu’yu Sahne Arkasından Hayranlıkla İzlediği Anlar Viral Oldu

O günden beri zaman zaman fırtınalarla anılsalar da, her defasında aşk galip geldi. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Beren Saat’in hamile olduğu iddiası ortalığı karıştırmıştı. Güvenliklerle etraflarını çevirip, çantasıyla karnını kapatması “bebek geliyor” dedirtmiş, magazin dünyası bu konuyla çalkalanmıştı. Ancak çift bu söylentilere zarif ama net bir şekilde nokta koymuştu.

Kenan Doğulu “Bu tarz haberlerle ailemize mahcup oluyoruz” derken, Beren Saat ise “Yıllardır bu söylentiler hiç bitmedi” diyerek açıklık getirmişti. Tüm bu iddiaları geride bırakarak aşk dolu anlarıyla yeniden gündeme gelen ikili, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının düğününde romantik halleriyle de olay olmuştu. Dudak dudağa poz vermiş ve Kenan Doğulu bu pozu Instagram hesabından paylaşmıştı.