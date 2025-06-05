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Bihter Ziyagil Bakışı: Beren Saat'in Kenan Doğulu’yu Sahne Arkasından Hayranlıkla İzlediği Anlar Viral Oldu

Bihter Ziyagil Bakışı: Beren Saat'in Kenan Doğulu’yu Sahne Arkasından Hayranlıkla İzlediği Anlar Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.06.2025 - 10:06

Ünlü oyuncu Beren Saat’in, eşi Kenan Doğulu’yu sahne arkasından hayranlıkla izlediği o anlar sosyal medyada gündem oldu. Eşi sahnede şarkı söylerken, Beren’in gözlerindeki sevgi, ekrana düşer düşmez “Aşk-ı Memnu’dan bir sahne gibi” yorumlarını beraberinde getirdi. Çiftin bu halleri yine kalpleri eritti!

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Magazinin gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles’ta dillere destan bir düğünle evlenmişti.

Magazinin gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles’ta dillere destan bir düğünle evlenmişti.

O günden beri zaman zaman fırtınalarla anılsalar da, her defasında aşk galip geldi. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Beren Saat’in hamile olduğu iddiası ortalığı karıştırmıştı. Güvenliklerle etraflarını çevirip, çantasıyla karnını kapatması “bebek geliyor” dedirtmiş, magazin dünyası bu konuyla çalkalanmıştı. Ancak çift bu söylentilere zarif ama net bir şekilde nokta koymuştu.

Kenan Doğulu “Bu tarz haberlerle ailemize mahcup oluyoruz” derken, Beren Saat ise “Yıllardır bu söylentiler hiç bitmedi” diyerek açıklık getirmişti. Tüm bu iddiaları geride bırakarak aşk dolu anlarıyla yeniden gündeme gelen ikili, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının düğününde romantik halleriyle de olay olmuştu. Dudak dudağa poz vermiş ve Kenan Doğulu bu pozu Instagram hesabından paylaşmıştı.

O kareye bu içeriğimizde yer vermiştik:

Eşinin jestine karşılık veren Beren Saat de 51. yaş gününde romantik bir hamle yapmıştı.

Eşinin jestine karşılık veren Beren Saat de 51. yaş gününde romantik bir hamle yapmıştı.

Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayan güzel oyuncu paylaşıma “İyi ki doğdun. Seni seviyorum.” notunu düşmüştü.

Kaçıranlar için:

Son olarak Kenan Doğulu’nun sahne aldığı konserde, Beren Saat’in perde arkasında onu büyük bir hayranlıkla izlemesi objektiflere yansıdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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