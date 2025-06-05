Bihter Ziyagil Bakışı: Beren Saat'in Kenan Doğulu’yu Sahne Arkasından Hayranlıkla İzlediği Anlar Viral Oldu
Ünlü oyuncu Beren Saat’in, eşi Kenan Doğulu’yu sahne arkasından hayranlıkla izlediği o anlar sosyal medyada gündem oldu. Eşi sahnede şarkı söylerken, Beren’in gözlerindeki sevgi, ekrana düşer düşmez “Aşk-ı Memnu’dan bir sahne gibi” yorumlarını beraberinde getirdi. Çiftin bu halleri yine kalpleri eritti!
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Magazinin gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles’ta dillere destan bir düğünle evlenmişti.
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Eşinin jestine karşılık veren Beren Saat de 51. yaş gününde romantik bir hamle yapmıştı.
Son olarak Kenan Doğulu’nun sahne aldığı konserde, Beren Saat’in perde arkasında onu büyük bir hayranlıkla izlemesi objektiflere yansıdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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