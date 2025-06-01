51 Yaşına Basan Kenan Doğulu'ya Biricik Eşi Beren Saat'ten Kalpleri Fetheden Aşk Dolu Sözler!
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 51 yaşına bastı. Eşi Beren Saat ise bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Saat, eşiyle ilgili romantik notuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
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Kenan Doğulu ve Beren Saat… Onları tanımayan yok!
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Bu arada hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde epey konuşulmuştu.
Tam da bu paylaşımların etkisi geçmemişken şimdi de Kenan Doğulu’nun doğum günü gündemde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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