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51 Yaşına Basan Kenan Doğulu'ya Biricik Eşi Beren Saat'ten Kalpleri Fetheden Aşk Dolu Sözler!

51 Yaşına Basan Kenan Doğulu'ya Biricik Eşi Beren Saat'ten Kalpleri Fetheden Aşk Dolu Sözler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.06.2025 - 08:57

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 51 yaşına bastı. Eşi Beren Saat ise bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Saat, eşiyle ilgili romantik notuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Kenan Doğulu ve Beren Saat… Onları tanımayan yok!

Kenan Doğulu ve Beren Saat… Onları tanımayan yok!

Biri Türkiye’nin en sevilen pop müzisyenlerinden, diğeri ekranların unutulmaz kadın başrollerinden. Yıllardır hem sahnede hem de magazin dünyasında ayrı ayrı parlıyorlar ama birlikte olduklarında da adeta göz kamaştırıyorlar. 2012 yılında başlayan aşkları, 2014 yazında Los Angeles’ta nikahla taçlandı. O günden bu yana da her fırsatta “hala ilk günkü gibi aşığız” dedirten paylaşımlar yapıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının düğününe katılan çift, gecenin ilerleyen saatlerinde romantik anlara imza atmıştı. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’e sarıldığı bir kareyi Instagram’da paylaşmıştı ve beğeni yağmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu arada hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde epey konuşulmuştu.

Bu arada hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde epey konuşulmuştu.

Oyuncu bu söylentilere dair, “Yıllar içinde bu tarz haberleri çok gördüm. Doğru değil” diyerek noktayı koymuştu. Kenan Doğulu ise “Ailemize karşı mahcup oluyoruz” diyerek bu tarz iddialardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Kaçıranlar için:

Tam da bu paylaşımların etkisi geçmemişken şimdi de Kenan Doğulu’nun doğum günü gündemde.

Tam da bu paylaşımların etkisi geçmemişken şimdi de Kenan Doğulu’nun doğum günü gündemde.

51 yaşına giren Doğulu’ya, eşi Beren Saat’ten romantik bir kutlama geldi. Saat, eşinin bir fotoğrafını paylaşarak altına yalnızca şu notu düştü: “İyi ki doğdun. Seni seviyorum.” Paylaşım, hayranlardan tam not aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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