51 Yaşına Basan Kenan Doğulu'ya Biricik Eşi Beren Saat'ten Kalpleri Fetheden Aşk Dolu Sözler!

Biri Türkiye’nin en sevilen pop müzisyenlerinden, diğeri ekranların unutulmaz kadın başrollerinden. Yıllardır hem sahnede hem de magazin dünyasında ayrı ayrı parlıyorlar ama birlikte olduklarında da adeta göz kamaştırıyorlar. 2012 yılında başlayan aşkları, 2014 yazında Los Angeles’ta nikahla taçlandı. O günden bu yana da her fırsatta “hala ilk günkü gibi aşığız” dedirten paylaşımlar yapıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarının düğününe katılan çift, gecenin ilerleyen saatlerinde romantik anlara imza atmıştı. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’e sarıldığı bir kareyi Instagram’da paylaşmıştı ve beğeni yağmıştı.