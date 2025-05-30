"Blok 3'ten Neyim Eksik" Demişti: Çevirmeye Takılan Ferhat Göçer'den Jandarmalarla Mini Konser!
Ferhat Göçer, konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı ama bu sıradan anı eğlenceli bir müzik şölenine çevirdi. Ünlü sanatçı, jandarmalarla birlikte “Yaylalar” türküsünü söyledi ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede viral oldu.
İşte hem güldüren hem içimizi ısıtan o anlar...
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“Cennet”, “Yolun Açık Olsun”, “Biri Bana Gelsin” gibi bir dönemin hiç şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Ferhat Göçer'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ama tabii bu kadarla da kalmadı…
Bu kez adres: Bir jandarma çevirmesi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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