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"Blok 3'ten Neyim Eksik" Demişti: Çevirmeye Takılan Ferhat Göçer'den Jandarmalarla Mini Konser!

"Blok 3'ten Neyim Eksik" Demişti: Çevirmeye Takılan Ferhat Göçer'den Jandarmalarla Mini Konser!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.05.2025 - 11:25

Ferhat Göçer, konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı ama bu sıradan anı eğlenceli bir müzik şölenine çevirdi. Ünlü sanatçı, jandarmalarla birlikte “Yaylalar” türküsünü söyledi ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede viral oldu.

İşte hem güldüren hem içimizi ısıtan o anlar...

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“Cennet”, “Yolun Açık Olsun”, “Biri Bana Gelsin” gibi bir dönemin hiç şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Ferhat Göçer'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

“Cennet”, “Yolun Açık Olsun”, “Biri Bana Gelsin” gibi bir dönemin hiç şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Ferhat Göçer'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Tıp fakültesinden sahnelere uzanan ilginç hayat hikayesiyle de adından söz ettiren Ferhat Göçer, sadece sesiyle değil, son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya çıkışlarıyla da gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan’ın programına konuk olan Göçer, samimi itiraflarıyla şaşırtmıştı. “Sınırdayım, borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir' demişti.  17 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ömür Gedik’le ilişkisine dair de 'Ben Ömür'le ilk 7 yılımı bildiğin kör kütük aşık olarak yaşadım. Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum. Ömür'le hiçbir ortak yönümüz yok. 'Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş' diyecek kadar farklıyız. Demek ki 18 sene birbirimizi bir arada tutan başka bir şey var' açıklamasında bulunmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ama tabii bu kadarla da kalmadı…

Ama tabii bu kadarla da kalmadı…

Sosyal medyayı aktif kullanan Göçer, geçtiğimiz haftalarda bir takipçisinin “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz” mesajına biraz sitemli ama samimi bir yanıt vermişti:

“Azıcık da dinleyin… Blok 3’ten neyim eksik?”

Bu cevabın ardından başka bir takipçi de esprili bir şekilde, “Abi sen de bir sus ya. Blok 3 dinleyeceğiz tabiki Ferhat Göçer mi kaldı.” yazınca Göçer, “Valla incindim. Blok 3 dinlemeyin demiyorum. Ama azıcık da beni dinleyin. Unutulmak koyuyor adama.” diye yanıt vermişti.

Kaçıranlar için:

Bu kez adres: Bir jandarma çevirmesi!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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