"Blok 3'ten Neyim Eksik" Demişti: Çevirmeye Takılan Ferhat Göçer'den Jandarmalarla Mini Konser!

Ferhat Göçer, konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı ama bu sıradan anı eğlenceli bir müzik şölenine çevirdi. Ünlü sanatçı, jandarmalarla birlikte “Yaylalar” türküsünü söyledi ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede viral oldu.

İşte hem güldüren hem içimizi ısıtan o anlar...