İlk Kez Anlattı: Canan Ergüder'den 15 Sene Önceki Hali Üzerinden Yorum Yapan Hayranına Olay Cevap!
Behzat Ç. ve Aile dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Canan Ergüder, bu kez setlerden değil sokaktan gelen bir hikayeyle gündemde. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ergüder, bir programa katılarak yolda tanıştığı bir hayranıyla yaşadığı yüzleşmeyi anlattı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Behzat Ç., Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Aile gibi unutulmaz yapımlarla ekranlarda iz bırakan ünlü oyuncu Canan Ergüder'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tedavi sürecinde menopoza da giren oyuncu, zaman zaman “beynimde sis var gibi” hissettiğini dile getiriyor.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ise bambaşka bir anısını anlattı.
Olayın ertesi sabahında ise Instagram’dan bir mesaj geldiğini söyleyen Ergüder devamını şöyle anlattı:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın