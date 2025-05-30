İlk Kez Anlattı: Canan Ergüder'den 15 Sene Önceki Hali Üzerinden Yorum Yapan Hayranına Olay Cevap!

Yorucu bir günün sonunda, sokakta bir basamakta pazar torbalarıyla otururken, tanımadığı bir genç yanına gelip telefondan 15 yıl önceki Behzat Ç'den bir fotoğrafını gösterdiğini ve “Abla bu sen misin?” diye sorduğunu anlatan Ergüder,

“Dedi ki abla sen burada bambaşka bir şey misin ya. Ben de dedim ki eee yani şu an çok bambaşka bir şey değil miyim dedim. O da hayır değilsin dedi. Ben böyle peki dedim eyvallah abi dedim yani ne diyeyim ki ben sana daha başka. Ondan sonra gitti. Eee yani içimden söyledim herhalde fotoğraf çektirmek istemeyecek diye. Bakıyorum sadece ona. Çünkü çektirmek istese bu sefer başka bir tarafımla karşılaşacaktı o sırada benim.” dedi.