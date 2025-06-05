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Yeni İmajı Ufak Çaplı Bir Şok Yaşattı: Hakan Altun'un Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Yeni İmajı Ufak Çaplı Bir Şok Yaşattı: Hakan Altun'un Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.06.2025 - 11:25

Bekarlığı sultanlıktan hükümdarlığa vardıran Hakan Altun, fantezi müziğin en sevilen isimlerinden biri. Şarkılarıyla yalnız gecelerimizin fon müziği olan Altun, aşk acısına melodi katmakta adeta usta. Yıllardır aşk hayatında aradığı huzuru bulamayan müzmin bekar Hakan Altun, özel hayatıyla olduğu kadar tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki nedeni ne bir aşk dedikodusu ne de yeni bir albüm… Altun, yıllardır değişmeyen imajına neşter vurdu ve sosyal medyayı ikiye bölen bir değişikliğe gitti. 

İşte detaylar…

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Müzik kariyerine 1990’ların sonunda adım atan Hakan Altun, fantezi müziğin duygusal ruhunu temsil eden nadir sanatçılardan biri.

Müzik kariyerine 1990’ların sonunda adım atan Hakan Altun, fantezi müziğin duygusal ruhunu temsil eden nadir sanatçılardan biri.

“Hani Bekleyecektin”, “Ağlamak Yok Yüreğim”, “Geceler” ve “Telefonun Başında Bekliyorum” gibi parçalarıyla aşkı en derin haliyle anlatan Altun, adeta acılı gönüllerin sesi oldu. Onu dinleyip bir gece sabaha kadar iç geçirmeyen pek az insan vardır. Müzikal başarısı tartışmasız olan Altun, sahnelerdeki duruşuyla olduğu kadar duygusal derinliğiyle de yıllardır gönüllerde taht kurdu.

Ancak iş aşk hayatına gelince… Orada işler biraz karmaşık.

Ancak iş aşk hayatına gelince… Orada işler biraz karmaşık.

Seray Sever’den Ebru Gündeş’e kadar birçok ünlü isimle yaşadığı ilişkiler magazin gündemini bir dönem fazlasıyla meşgul etmişti. Ama o ilişkilerden hiçbiri uzun soluklu olmadı. Altun, aşkı bulamadı belki ama müzmin bekarlık tahtını sağlamlaştırdı.

Son olarak Hakan Altun, Instagram’da yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu.

Ünlü sanatçı, yıllardır imzası haline gelen sakallarına veda ettiğini duyurdu.

Ünlü sanatçı, yıllardır imzası haline gelen sakallarına veda ettiğini duyurdu.

Yalnızca bıyık bırakarak radikal bir imaj değişikliğine gitti. Altun paylaşımına şu notu düştü:

“20 günlük tatilde sadece ruhumuzu değil, yüzümüzü de dinlendirelim dedik. Bıyıklar kaldı, sakallar tatilde. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen yok.”

Bu paylaşım sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Hayranları yorum yağdırdı. Kimi 'Evlen artık yaşlanmışsın' dedi, kimi 'Bıyık bir bana bir de sana yakışmıyor' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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