Yeni İmajı Ufak Çaplı Bir Şok Yaşattı: Hakan Altun'un Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Bekarlığı sultanlıktan hükümdarlığa vardıran Hakan Altun, fantezi müziğin en sevilen isimlerinden biri. Şarkılarıyla yalnız gecelerimizin fon müziği olan Altun, aşk acısına melodi katmakta adeta usta. Yıllardır aşk hayatında aradığı huzuru bulamayan müzmin bekar Hakan Altun, özel hayatıyla olduğu kadar tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki nedeni ne bir aşk dedikodusu ne de yeni bir albüm… Altun, yıllardır değişmeyen imajına neşter vurdu ve sosyal medyayı ikiye bölen bir değişikliğe gitti.
İşte detaylar…
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Müzik kariyerine 1990’ların sonunda adım atan Hakan Altun, fantezi müziğin duygusal ruhunu temsil eden nadir sanatçılardan biri.
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Ancak iş aşk hayatına gelince… Orada işler biraz karmaşık.
Ünlü sanatçı, yıllardır imzası haline gelen sakallarına veda ettiğini duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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