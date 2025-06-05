Yeni İmajı Ufak Çaplı Bir Şok Yaşattı: Hakan Altun'un Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Seray Sever’den Ebru Gündeş’e kadar birçok ünlü isimle yaşadığı ilişkiler magazin gündemini bir dönem fazlasıyla meşgul etmişti. Ama o ilişkilerden hiçbiri uzun soluklu olmadı. Altun, aşkı bulamadı belki ama müzmin bekarlık tahtını sağlamlaştırdı.

Son olarak Hakan Altun, Instagram’da yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu.