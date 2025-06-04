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2-4 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

2-4 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.06.2025 - 01:11

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Eşine Romantik Bir Jest Yaptı

1. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Eşine Romantik Bir Jest Yaptı

Uzak Şehir reytingleri rekor üstüne rekor kırınca hayatını çekimlerin yapıldığı şehir Mardin'e taşımaya karar veren Ozan Akbaba, romantikliğini bir kez daha konuşturdu.

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2. İdil Bilgen'in Erkek Kardeşi Metehan Bilgen'i İlk Kez Gördük!

2. İdil Bilgen'in Erkek Kardeşi Metehan Bilgen'i İlk Kez Gördük!

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World'de daha önce hiç görmediğimiz erkek kardeşi Metehan'la çekilmiş bir pozunu paylaştı! Erkek kardeşi gündeme bomba gibi düştü.

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3. İlker Aksum Trafikte Sürücüyle Kavga Etti

3. İlker Aksum Trafikte Sürücüyle Kavga Etti

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4. Aybüke Pusat Sessizliğini Bozdu, İmaj Değişikliğine Gitti

4. Aybüke Pusat Sessizliğini Bozdu, İmaj Değişikliğine Gitti

Teşkilat dizisi ve TRT kadrosundan boykot paylaşımı sebebiyle çıkarıldıktan sonra sessizliğe gömülen Aybüke Pusat, kız neşesinin buram buram yayıldığı bir dump'la geri döndü. Saçlarını kestirdiği gözlerden kaçmadı.

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5. Halit Ergenç'in Muhabirlerlere "Çocukları Çekmeyin" Ricası Takdir Topladı

5. Halit Ergenç'in Muhabirlerlere "Çocukları Çekmeyin" Ricası Takdir Topladı

Bergüzar Korel'le yıllardır evli olan üç de çocuğu olan Halit Ergenç, bugüne dek göstermemek için özen gösterdikleri çocukları muhabirler tarafından görüntülenince oldukça kibar bir şekilde 'Silin' ricasında bulundu. Halit Ergenç'in beyefendiliği takdir topladı.

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6. Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Gerçek Hayattaki Hali Şoka Soktu

6. Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Gerçek Hayattaki Hali Şoka Soktu

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali ilk kez bu kadar net görüldü. Dövmeleri dikkat çeken oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

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7. Selma Ergeç, Gözleren Uzak Büyüttüğü Kızıyla Kameralara Yakalandı

7. Selma Ergeç, Gözleren Uzak Büyüttüğü Kızıyla Kameralara Yakalandı

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8. Birce Akalay'ın Guns N' Roses Tarzı Yerden Yere Vuruldu

8. Birce Akalay'ın Guns N' Roses Tarzı Yerden Yere Vuruldu

Biricik sevgilisi Hakan Kurtaş'la beraber Guns N' Roses konserine giden ünlüler güruhunda yer alan Birce Akalay'ın konser tarzı göz kanattı. Sosyal medya kullanıcıları Birce Akalay'a hiç acımadı.

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9. Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz'un Fotoğrafına Gelen Yorum Ortalık Karıştırdı

9. Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz'un Fotoğrafına Gelen Yorum Ortalık Karıştırdı

Bir X kullanıcısının Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz'un beraber pozuna 'Erkek gibi giyinen erkek' yorumunu bırakınca X fena karıştı.

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10. Elçin Sangu Hakkında "Dolandırıcılık" İddiası Ortaya Atıldı

10. Elçin Sangu Hakkında "Dolandırıcılık" İddiası Ortaya Atıldı

Elçin Sangu'nun davalık olduğu mimarlık şirketine sahibi ünlü oyuncu hakkında dolandırıcılık odaklı iddialarda bulundu.

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11. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Düğündeki Yürüyüşü Dillere Fena Düştü

11. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Düğündeki Yürüyüşü Dillere Fena Düştü

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evlendi. Gelinliğini taşımakta zorluk çeken Zeynep Özkaya'nın giriş yürüyüşündeki halleri alay konusu oldu.

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12. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın Son Hali Şaşırttı

12. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın Son Hali Şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ortaya çıktı! YouTube'da yayınlanan bir dizide hanımağayı canlandıran Ufuk Kaplan'ın yeni rolü de tarzı da dikkat çekti.

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13. 6 Ayda 93 Kilo Veren Pelin Öztekin'in Eski Haliyle İlgili Açıklaması Çok Konuşuldu

13. 6 Ayda 93 Kilo Veren Pelin Öztekin'in Eski Haliyle İlgili Açıklaması Çok Konuşuldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da parlayan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in eski haliyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme oturdu. 6 ayda 93 kilo veren Öztekin, kilolu halinin daha özgüvenli olduğunu dile getirdi.

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14. Aylardır Boşanmayı Yalanlayan Pelin Akil, Son Noktayı Nihayet Koydu!

14. Aylardır Boşanmayı Yalanlayan Pelin Akil, Son Noktayı Nihayet Koydu!

Aylardır boşanıp boşanmayacakları merak edilen Pelin Akil ve Anıl Altan aşkının sonuna gelindiği nihayet duyuruldu. Berkay konserinde görüntülenen Pelin Akil, son sözü söyledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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