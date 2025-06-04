2-4 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Eşine Romantik Bir Jest Yaptı
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2. İdil Bilgen'in Erkek Kardeşi Metehan Bilgen'i İlk Kez Gördük!
3. İlker Aksum Trafikte Sürücüyle Kavga Etti
4. Aybüke Pusat Sessizliğini Bozdu, İmaj Değişikliğine Gitti
5. Halit Ergenç'in Muhabirlerlere "Çocukları Çekmeyin" Ricası Takdir Topladı
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6. Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Gerçek Hayattaki Hali Şoka Soktu
7. Selma Ergeç, Gözleren Uzak Büyüttüğü Kızıyla Kameralara Yakalandı
8. Birce Akalay'ın Guns N' Roses Tarzı Yerden Yere Vuruldu
9. Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz'un Fotoğrafına Gelen Yorum Ortalık Karıştırdı
10. Elçin Sangu Hakkında "Dolandırıcılık" İddiası Ortaya Atıldı
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11. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Düğündeki Yürüyüşü Dillere Fena Düştü
12. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın Son Hali Şaşırttı
13. 6 Ayda 93 Kilo Veren Pelin Öztekin'in Eski Haliyle İlgili Açıklaması Çok Konuşuldu
14. Aylardır Boşanmayı Yalanlayan Pelin Akil, Son Noktayı Nihayet Koydu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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